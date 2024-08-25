飆逃突圍藏毒心虛 狂亂司機7宗罪

租車未還職員報案 露行蹤公主道猛衝撞 執法部門前晚循線鎖定一輛可疑私家車，監察發現該車輛在九龍城及紅磡多次衝燈逆線，繼而停泊在何文田一小路。當警員在公主道準備採取行動之際，涉事司機驚覺行藏敗露，突然驅車硬撼旁邊車輛企圖突圍，警員見狀包圍，分別以警棍扑打車窗及擎槍示警，但目標車輛繼續橫衝直撞，更在倒車時撞倒一名警員把其捲入車底拖行，最後該車無法前行，司機終束手就擒。警員在涉案車輛檢獲約值兩萬元毒品，經調查後以涉嫌襲警等7宗罪拘捕司機。

據了解，前日晚上7時許，東九龍區一間車行的職員報案，指一名姓潘（40歲）男子在上月向車行租賃一輛私家車，但租期屆滿後仍未還車及繳付車租，並懷疑他藏有毒品，而該車的行車證亦已到期。車行職員查看涉案車輛的全球定位系統（GPS）定位，發現該車在黃大仙出現，且向西九龍方向行駛，於是通知警員跟進。

九龍城紅磡多次衝燈逆線 執法部門隨即採取「捷進行動」，在各區監察可疑私家車去向，經過近7公里追蹤，留意到該車在九龍城及紅磡一帶5次衝燈、3次逆線行駛及5次違反路面標記，最終停泊在何文田公主道58號一油站對開的一條小路。

警員認為時機成熟，於是在油站前方約400米位置採取汽車分流措施，把公主道3線變為一線減慢車流，以保障其他道路使用者安全。惟潘男懷疑心虛，甫見警員蹤影便慌忙開車，擬向窩打老道方向逃走，期間更亂衝亂撞，情況險象環生。

車陣圍堵 警員擎槍對峙 據現場片段顯示，當時一輛執法部門車輛打橫攔在路中，與多輛私家車形成包圍網圍堵涉案私家車，約12名警員落車衝前，其中7人擎槍走向私家車，並向潘男發出口頭警告，惟對方未肯就範，開車企圖撞開左右共3輛汽車。為阻止目標車輛逃走，警員用伸縮棍扑打私家車車窗，而潘男嘗試倒車再駛前卻無法突圍，最終被警員拉開車門拖出車外制服。

私家車倒車期間，車尾撞倒一名男警，把他捲入車底及拖行撞向後方另一輛私家車。該名警員頭部受傷，自行返回路邊待援，經送院救治後情況穩定，需要留院觀察。事件中有4輛私家車被撞毀，一名年約50歲女司機頸部扭傷，經治理後毋須送院。

檢他人身份證值兩萬元毒 涉事私家車右車頭撞毀，車旁遺下疑犯的一隻鞋。警員封鎖現場通宵調查，並且押同疑犯搜車，最後檢獲一張不屬於疑犯的香港身份證，以及約12克懷疑冰毒、約9克懷疑霹靂可卡因及約10克俗稱K仔的懷疑氯胺酮，毒品總市值約兩萬元。

據悉，被捕男子無業，他同時未能出示駕駛執照，涉嫌「未獲授權而取用交通工具」、「狂亂駕駛」、「襲擊警務人員」、「販運危險藥物」、「藏有他人身份證」、「無牌駕駛」及「駕駛沒有第三者保險的車輛」被捕，已被扣留調查。至昨日凌晨2時許，潘男報稱不適，需由救護車送院治理。受事件影響，現場公主道往沙田方向的中快線一度封閉，直至凌晨約3時始獲解封。