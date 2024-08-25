區內另過渡屋月內入伙 質量惹關注

【本報訊】九龍城區有多個過渡性房屋項目，單計啟德已有兩個項目正在招租。因應過渡屋「啟德‧東寓」入住不足兩個月已發生多次漏水滲水問題，有區議員亦關注其他過渡屋質量問題，指鄰近的「啟福居」過渡屋即將入伙，促請當局嚴謹正視其質量問題。不過，該過渡屋原應在今年7月底入伙，惟至今仍未有居民進駐，整座大樓屬無人狀態，有區議員擔心該過渡屋會否同樣有質量問題未解決。房屋局則回覆指，居民會在本月內分批入伙。

過渡屋「啟福居」位於啟德沐安街第1B3區，由齊惜福有限公司營運，獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助約3.85億元，共提供721個單位。

本報記者昨日到現場視察，只見整個項目空無一人，大閘緊鎖，保安亭位置也無人看守，所有單位都沒有安裝冷氣機，明顯無人居住，而位處地下疑屬屋邨辦公屋的位置也沒有開燈、無人看管。

上月九龍城區議員何華漢及林博向區議會提交文件表示，因應「啟德‧東寓」已經入住半年，但屢次發現部分單位存在質量問題，影響居住者的居住品質和安全，促請當局嚴謹正視「啟福居」過渡屋質量問題，加大監督質量力度，提升質量檢測水平，確保房屋單位質量，提升過渡性房屋的安全性和舒適度，從而更好地滿足居民的住房需求。

較預期延遲 房屋局無回應 房屋局指出，「啟福居」過渡性房屋項目已於今年6月28日獲得由屋宇署發出的佔用許可證，即俗稱入伙紙。局方又指在營運機構完成物業管理安排和完成審批申請者的工作後，會在今年8月陸續與合資格申請者簽定租約，並在8月份內開始分批入伙。至於項目為何要延遲入伙，局方則無回應。