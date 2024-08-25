視察後發入伙紙 屋宇署：無發現問題

【本報訊】「啟德‧東寓」過渡性房屋項目由屋宇署於今年2月19日發出俗稱入伙紙的佔用許可證，屋宇署表示，審批有關申請時，均按照既定程序，並派員實地到上址視察，期間，並沒發現水管漏水或牆身滲水情況。但該項目入伙後，卻最少有40戶單位有水管滲漏、60戶單位有牆身滲水，屋宇署則沒作回應。

承建商涉多個房委會項目 至於該過渡性房屋的承建商是「興勝建築有限公司」，該公司過去曾承建多個房委會項目，近年落成的便有寶石湖邨、碩門邨二期，該公司亦承建多個私樓項目，不少屬中上價住宅。房屋局指，「興勝建築有限公司」並沒有參與興建其他過渡性房屋項目，而該局亦未有在其他過渡屋項目發現類似問題。

「啟德‧東寓」的營運機構東華三院則稱，非常關注今次事件，已經責成建築顧問及承建商跟進，為受雨水影響的單戶加裝擋水設施，另外又正聯絡所有住戶了解問題，安排需要的檢查及執修。該機構又稱，保留向總承建商追究的權力。

房屋局指，該過渡性房屋是4層高的矮層建築，採用直接供水系統，由水務署的總水管直接供水，與一般高層建築的設計有所不同，直接供水系統設計合乎現行水務條例。至於今次部分單位內洗手間滲水，主要原因是啟德公眾供水系統的水壓比預期大，因此部分水喉接駁位置出現滲漏，涉及單位約40戶。承建商已於今年5月初完成緊急維修工程，7月完成了所有獲住戶准許進入的單位進行喉管檢查及所需維修。由於整個啟德區域其他發展項目未完全完成入伙用水，區內水壓難免比預期略有浮動。