過渡屋求其驗收 豆腐渣200戶滲漏

啟德項目入伙兩月 牆身發霉地板鬆脫 住客怒轟 慘過劏房 過渡屋金玉其外敗絮其中，住戶呻寧瞓劏房！獲房屋局資助2.85億元、今年3月起入伙的「啟德‧東寓」過渡性房屋項目，入伙不足兩個月便發生水管及內牆滲漏問題，漏水令地板階磚鬆脫，牆身發臭，下雨時室外雨水倒灌禍及走廊和室內。有區議員指至今接獲約200宗投訴，部分住戶的問題仍未解決，對簇新的過渡屋有嚴重漏水問題感愕然和不可接受，有街坊更曾向他反映入住過渡屋的感覺「慘過住劏房」；有驗樓師指，相關單位的漏水程度屬極嚴重，甚至比公營房屋標準更低，批評單位的防水設計及施工質素欠佳。房屋局則稱，已調校水壓及為相關單位約60戶進行維修，相關工程於上月30日完成至今，再沒收到居民反映有水管滲水問題。

過渡屋「啟德‧東寓」位於九龍啟德沐安街12號，由東華三院營運，共有519個單位，於去年7月14日起接受申請。該項目獲房屋局「支援非政府機構推行過渡性房屋項目的資助計劃」資助了2.85億元，居民在今年3月開始陸續入伙。項目共有4種房型，租金由3,800至5,900元不等。不過，居民於4月入伙後，先後發現問題，東華三院證實，約有40個單位有水管滲漏、60戶單位有牆身滲水。

雨水攻走廊 堆沙包防入屋 九龍城區議員林博表示，由今年4月底起接獲多宗求助，指「啟德‧東寓」有不少單位的浴室牆身出現嚴重滲水；又有多條喉管破裂，包括洗衣機喉管、浴室喉管等，地板因滲水而鬆脫，加上下雨時雨水容易流入各樓層走廊，積水又流向單位，居民要堆起沙包防止雨水入屋，深受「水害」。林指雖然5月初曾約見東華三院會面商討解決方案，但至今仍有住戶未解決問題，有住戶因而要搬到酒店或親朋戚友家暫住。

通風槽滴水 電飯煲洗衣機遭殃 由居民提供的片段和照片可見，淋浴間沒開啟花灑灑水，連接的喉管已有嚴重漏水，甚至噴出小型水柱，情況驚人；另一片段則顯示通風槽多處滴水，滴濕煮食空間的電飯煲和洗衣機等電器，居民形容「啲水管好似落雨咁呀，我都唔知點算，死火！」由於漏水問題嚴重，牆身出現滲漏積水，抽風也不能解決問題，浴室經常發臭有霉味，居民十分困擾。

驗樓師：防水設計施工質素差 林博又引述居民指，「估唔到咁新嘅地方，咁快已有問題」，認為該過渡屋外表「新、好睇，但住落好多問題」，對居民造成不便，並稱部分單位租金近6,000元並不便宜，入住不足兩個月就有問題不合理。他質疑負責營運的東華三院在接收房屋項目時有否認真驗收，因若有驗收逾半單位，應會得知滲水問題，建議政府亦要參與協助驗收過渡屋，擔心未來愈來愈多過渡屋落成，或會出現類似問題。

資深驗樓師賴達明看過居民提供的照片及片段後指出，該過渡屋走廊大面積積水，顯示地台斜水不足，亦可見牆腳沒有鋪設擋水或防水功能的地腳線，當積水未能及時排走便會令雨水倒流至單位大門。至於淋浴間門外的牆腳滲水，他則指反映淋浴間地台防水層有滲水問題。賴認為上述不同程度的滲水問題屬嚴重，直指防水設計及施工質素欠佳，一般而言在公屋居屋及私樓都不會出現上述問題，因收樓時負責單位會進行多次試水測試，包括放水等，擔心營運機構或未有做詳細周全檢查，大量居民入伙便會令漏水問題浮面。

當局指已維修大部分單位 房屋局回應指，「啟德‧東寓」部分單位內牆身出現滲水，主要原因是部分洗手間的趟摺門及門框接連位置出現滲漏。項目營運機構已安排與受影響的住戶（約60戶）進行維修，包括更換牆身木板。截至今年7月尾，項目承建商已對大部分受影響的住戶完成所需維修。而項目營運機構亦正繼續與餘下受影響的住戶協商進入相關單位的日期和時間，以盡快進行防水及更換物料工程。至於地板脫落問題，項目營運機構表示只有極少數的住戶受到影響，並已即時跟進。該局又稱，有關項目承建商完成工程後，需提供一年的保固期，在保固期內的相關維修均由承建商負責，因此並無產生額外費用。

走廊積水，居民要堆起沙包防止雨水入屋。 「啟德‧東寓」的示範單位內裏裝修潔淨。 內牆滲漏問題致牆身發臭。 賴達明 滲水令地板階磚鬆脫。