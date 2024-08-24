執笠風潮捲全城 市道奇差真悲情

經濟不景，百業蕭條，執笠風潮席捲全城。除了食肆執笠已成新常態，最近連以中產為目標群的連鎖集團也紛紛將分店關閉。可以看見，專賣家品的實惠連關兩間分店，有70多年歷史的通利琴行亦有兩間分行結業。執吓一間又一間，執笠店舖梗有一間喺左近，高官還高談闊論「執10開16」，堪稱不知民間疾苦。

關門大吉 已成常態 社交平台的「全港店舖執笠結業消息關注組」曾在今年初引起熱議，足以反映本港經濟吹起寒風的冰山一角。香港踏入下半年，店舖繼續「排住隊」執笠，令關注組「人氣」一直居高不下，執笠消息甚至傳遍「小紅書」，連內地網民也為香港今日光景深感惋惜。不論是街舖還是商場，食肆關門大吉的情況屢見不鮮，有的會貼出原因交代，不外乎經濟環境轉變、成本過高等；有的索性一聲不響便結業，不帶走一片雲彩。甚至乎，連美心集團也減少在港鐵站內的分店，例如在杏花邨站開業多年的美心西餅也在月前結業。另一邊廂，有連鎖食肆關閉旗下4間分店，更有美式扒房一口氣關閉9間分店，香港市道奇差，寫在牆上。

由此可見，結業潮沒有高檔與低檔之分，由街坊小店到連鎖集團君體也相同，實惠和通利琴行因應市況縮減門市規模，實在不足為奇。奇就奇在高官完全無感，彷彿與現實脫節，跟市民活在平行時空。除了有「10間結業的同時，有16間開業」的驚人之語，文體旅局局長楊潤雄對於近期又有戲院結業、為今年內第6間一樣視之等閒，還認為「戲院座位數目有增加」，結業只是個別情況。連電影從業員都直指市道嚴峻，每年開戲數量大減，入場觀眾數量亦跟過去無法可比，偏偏只有「離地」高官繼續自我感覺良好。可以毫不誇張地說，指望港府出招打救經濟，無異於緣木求魚。

過去香港經濟蓬勃，人們樂於消費，因此有不夜天的美名，晚上食飯飲嘢直落，看午夜場是常事，不少食肆甚至24小時無休。現在則沒有這支歌仔唱，銅鑼灣時代廣場一帶，商店在晚上9點已經打烊，一片寂靜；即使崇光百貨那邊較旺，但不少食肆八點半已是最後點餐時間，不再招呼客人入座。不少人抱怨在飯後想找個地方食甜品也欠奉，可知本港市況淡靜到何等程度。

就算內地餐飲集團一度大舉進駐本港開業，成為高官口中「執10開16」的見證，但當中已有不少出現水土不服的情況，開業僅數月便旋風式退租結業。正如業界指出，「有錢賺誰會執笠」，結業蔚然成風，證明在香港營商就算不至於無利可圖，也是非常吃緊。有營商者批評本港租金過高，市況不景，業主也拒絕減租，結果只能攬炒。例如實惠便承認，租金是集團調整分店數目的一大考量。惟本港奉行自由市場經濟，業主寧將舖位丟空，不肯減租也是無可奈何。

自吹自擂 未見政績 雪上加霜的是，銀行業在經濟逆轉之際「落雨收傘」，由住宅物業到工商舖按揭均大幅收緊，不是拖長批核期，就是索性拒絕按揭，甚至有小業主及中小企被銀行「Call Loan」，地產代理重回撤辣前「冇單開」的狀態，以致有立法會議員激動落淚。金管局昨日與銀行公會3家主席銀行開會，討論中小企融資及按揭貸款安排，成立「中小企融資專責小組」，又揚言有6間銀行承諾兩周通知按揭審批結果，大派定心丸。惟銀行從業員是最現實的動物，審批融資和按揭必須計算風險，未來審批會否稍為鬆手，還是依然故我，只能拭目以待。

事實擺在眼前，香港經濟狀況慘不忍睹，前台執笠此起彼伏，後台落雨收傘路人皆見，港官則一味盲目樂觀，自我吹噓，卻不見有實際政績拿得上枱面。高官昨日又在社交網自吹自擂，形容港府「搶人才、搶企業」卓有成效，但早就有數字指出，內地優才來港後不工作的比例超過兩成，更未見有大型企業落戶後大規模招聘，所謂帶來520億元投資額、創造1.52萬個職位，真不知從何談起。

最近高官又潮興奢談「熊貓經濟」，卻不見有全盤計劃出台。「盈盈」、「樂樂」喜誕龍鳳胎是好事，要是牠們能夠健康存活，將成為本港第一對「土炮」熊貓，預料可帶動人流到海洋公園參觀。但說到能夠帶動全城經濟，顯然又是吹大了。香港旅客九成以上來自內地，熊貓則是中國國寶，要看熊貓不如去成都，探訪港產熊貓能否成為內地旅客來港指定行程，不能不令人懷疑。

更不必說，當局所謂的盛事經濟已成一堆糊塗帳，不是甩轆劣評如潮，就是有利益輸送嫌疑，實際收回多少經濟效益更是語焉不詳。本港經濟陰霾重重，出路究竟藏在何方，思之令人惴惴不安！