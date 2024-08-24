龍七公：美國打台灣牌 錫身更錫荷包

台灣牌是美國阻撓中國發展的大招，美國政府及政界打台灣牌一向慳水慳皮，一個「戰略模糊政策」，便幾十年來讓美軍不必沾身，但是美國軍火商大做生意、荷包滿滿，還收割了不少台灣人的膝蓋。不過，近日有美國前國防官員似乎想打破上述「錫身」玩法，促請華府改變現行對兩岸問題的戰略模糊政策，並逐步增加通過台海的艦艇數目及規模，直至達到完整的海軍戰鬥群編制，應對大陸擴大軍演範圍。該名前官員更認為，美國應趁「拜登政府還有幾個月時間」，把兩岸政策朝着清晰和明確的方向推進。

這位前官員就是美國國防部長辦公室中國事務前主任博思科（Joseph Bosco），他拋出的積極策略可謂十分大膽，但絕對討好了軍火商，並向台獨派拋了媚眼。只是，這亦讓拜登、白宮、華府、軍方等頗尷尬，反正答了不討好，各方便「聽不見」算了，恐怕只有台獨派小興奮了一會。

都說事物存在就有原因，那麼這名美國前官員要求華府改變行之數十年的政策，是想幹甚麼呢？

世人都知道，自美國眾議院前議長佩洛西於2022年竄訪台灣後，兩岸關係便一直向緊張推進，解放軍在空、海兩域跨越中線日漸頻密，台灣根本應變無能。

博思科的建議似乎是衝着上述情況而來的，他說，大陸近30年來的區域拒止戰略頗成功，自北京於1996年（李登輝發表「兩國論」後引發導彈危機）警告過航台海將面臨「火海」以來，美國只有第七艦隊通過台海。博思科表示，美國不應被嚇阻，反而應該像中國大陸在台海內外逐漸擴大海空演習的範圍一樣，逐步增加美國軍艦通過台海的數目及規模，直至有完整的海軍戰鬥群編制通過台海。

最搞笑的是，博思科還提出了改弦易轍的理想時間表，趁着拜登政府還有幾個月任期，立即改變。為甚麼要趁拜登在位？估計其考慮點是未來美國總統是特朗普與賀錦麗之爭，特朗普向來美國優先，閒事少管，這種風格當然不會接納改變模糊政策；而賀錦麗一旦當選，將成為美國首位女性總統，她剛上任會動軍方的奶酪嗎？她剛收穫女性選票，會向眾多美國大兵的母親心上插刀嗎？所以可能性一樣低。

模糊政策 獲利最大 因此，博思科只好膽粗粗找現屆政府了，結果美國軍政界根本沒有人搭理他。政界冷處理的態度很明確，因為模糊政策讓美國能最大獲利。

過去兩年，解放軍沒少在台海一帶演練、巡航，美國是怎麼做的呢？簡單說，美艦美機有事時會躲得遠遠的，沒事時便拉幫結派來南海刷一下存在感。看透美國習性、關心兩岸前途的人都清楚，美國根本不願蹚台海的渾水，對美國來說，台海最佳狀態就是維持現狀，任期將滿的拜登，又怎會不享總統寶座上最後的榮耀，來接這顆燙手山芋？