強詞有理：高鐵夢難圓

特朗普日前與美國富豪馬斯克在社交平台對話時再次提到高鐵，除了對中國高鐵讚不絕口，還強調美國沒有高鐵非常「不合理」，可見他念茲在茲，對興建高鐵的興趣一直不減。其實不止特朗普熱衷於高鐵，近幾十年來美國歷任總統都有修建高鐵的夢想，但始終止於紙上談兵。年前好不容易建成一條邁阿密至奧蘭多的新鐵路，惟全長只有56公里，最高時速僅200公里，不能算是真正意義上的高鐵。

美國號稱世界唯一超級強國，興建高鐵卻是困難重重，原因何在？缺錢固然是其中一個原因，但不是主要原因，美國擁有美元霸權，可以隨便印鈔和發債，錢的問題容易解決。最難解決的問題是，美國製造業已經空洞化，既沒有興建高鐵的設備和材料，也缺乏相關技術人才。偏偏美國法例規定，凡是政府投資的基建項目，絕大部分材料和設備必須優先採購本國產品，這不是巧婦難為無米之炊嗎？

很明顯，單靠美國本身的條件和能力，興建高鐵可謂難如登天。這就難怪了，從奧巴馬到特朗普再到拜登，歷屆美國政府都提出興建高鐵的宏圖大計，結果都是不了了之。日本對美國高鐵計劃本來很有興趣，時任首相安倍晉三曾主動上門獻殷勤，聲稱美國高鐵將採用日本技術，惟至今依然無聲無息，大概是知難而退了。放眼全球，中國基建能力最強，興建高鐵更是輕車熟路，如果美國邀請中國參與，也許早就建成高鐵了。當然，這只是一種假設，美國對中國產品杯弓蛇影，連碼頭起重機也容不下，怎麼可能將高鐵工程交給中國！

一節見則百節知，美國高鐵計劃難產，正是其基建和工業能力乃至整體實力每況愈下的縮影。那班媚美人士總是不承認美國衰落，實際上美國的衰落已是肉眼可見，其工業產值和基建投資只是中國的三分之一，不只鐵路建設不如中國，其他基建也明顯落後。台積電斥巨資在美國興建晶片工廠，4年過去了仍未能投產；反觀特斯拉電動車在上海興建超級工廠，短短一年即順利投產，目前交付量已佔其全球產能過半。不怕不識貨，最怕貨比貨，中美基建速度和效率已不可同日而語。

由此可見，特朗普羨慕中國高鐵舒適快捷，大概是出於真心，但也僅止於羨慕而已，有些事是強求不得的，這方面美國根本無法跟中國競爭。