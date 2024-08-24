龍吟虎嘯：歐洲難逃美國魔爪

面對打了兩年半的俄烏之戰，不管歐盟、北約和俄羅斯有多少恩怨，不管對美國的居心叵測、私利當頭有多少不滿，歐盟、北約對這場戰爭持何種態度，都要作出一個以長遠和全局利益為重的根本性的決定，如今這種「唔湯唔水」的做法是混不了多久的。歐盟、北約最困難的是這個決定並不能完全由自己作出，美國因素，特別是美國今次大選後誰人上台、推行甚麼政策，很大程度上決定了歐洲的「決策」。

從歷史到現實，歐洲諸國與俄羅斯、美國都有矛盾，其中與俄羅斯的矛盾更深更大，多次發生大規模的戰爭，你死我活。現在這場俄烏之戰，是美國利用北約東擴、拿烏克蘭當槍使，遭到俄羅斯「先發制人」的反擊挑起的，如果戰爭不受控，長期打下去就會變成歐俄之戰，對此，俄羅斯和歐洲諸國都不願意看到，因為當今世界，俄歐間並沒有你死我活、非要滅了對方的理由和能力，誰也承受不了這樣的後果。

相反，俄歐間化解矛盾、合作發展的動因和條件，比歷史上任何一個時期都強烈和具備。然而，美國不願意看到這個前景，這對它是一個巨大的威脅，不亞於中國的崛起。試想俄羅斯和歐洲「合作發展」了，美國還有地方企嗎？它的霸權威風，恐怕只有在美洲耍耍了！美國搞霸權、玩地緣政治一向深謀遠慮，早在二戰結束，它就利用美國稱雄的大好形勢「重建歐洲」、「經略歐洲」，通過組建北約把歐洲控制在自己手裏，讓歐洲永遠和前蘇聯、俄羅斯對立，加深它們間的歷史仇恨，不斷挑起摩擦和衝突。

儘管蘇聯解體後，俄羅斯有相當一段時間忍辱負重想和歐洲友好，「加入歐洲」，但美國作梗，製造矛盾，威逼利誘，歐俄還是無法和解。這個過程中，美國在歐洲諸國及歐洲各類組織中，培養了一大幫「親美派」、「仇俄派」，現在時機成熟了，這場俄烏戰爭打起來了，山姆大叔大可坐收俄歐相拚的漁人之利也。