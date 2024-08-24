坦言集：中越之優勢

民間對中國與越南的關係，一般都不重視，當中越關係轉好，甚至有所不滿。一是因為越南曾為中國統治，其中帶有王朝的舊觀念和天朝的封建情結。二是越戰中國給越南巨大幫助，後來反目成仇，便指越南忘恩負義。三是1979年中越有一場戰爭，中方死傷不少。

中國支持越戰，實在與支持韓戰同一性質，支援兄弟邦外，更重要的是抗拒美國的圍堵，拒敵於國門以外。若北韓、北越戰敗，中國會面對美國的巨大壓力。中國支持韓戰越戰代價重大，卻換來二、三十年的和平發展。1979年中越邊界之戰，是大國政治引伸而來。

韓戰是中國、蘇聯合作抗美，越戰主要是中國抗美。但越戰之後，毛澤東、周恩來主政時，是採取「三個世界」戰略，中國拉攏第二世界以抗美蘇兩霸。1979年後，中國走上聯美抗蘇的道路，當時蘇聯聯合越南圍堵中國，中國打擊越南實際是打擊蘇聯。而越戰之後，越南勝利不僅在越南本部，且擴及老撾、柬埔寨，美國勢力敗退，越南乘機擴張，便與中國支持的當地政治勢力為敵。也因其與蘇聯合作，越南在中南半島獨霸，便會使蘇聯可威脅中國整個西南邊疆，因而中國必須阻越南的勢力擴張，一如中國與美國合作在阿富汗對付蘇聯。中越之戰是大國政治引伸而來，不單是中越之間的矛盾，蘇聯瓦解，越共親蘇派系崩潰，中越之間再無蘇聯因素的矛盾，反而越南轉向與美國來往，構成對中國的潛在威脅。美國再不需要聯華鬥俄，中國逐漸成為美國的政經對手，美國拉攏越南便轉為對付中國、圍堵中國。

中國為抗美國圍堵，便更要與越南和好，消除西南方最大的威脅，尤其是美國在菲律賓設軍事基地，中國若失越南支援，南海勢危。

從經濟上看，越南與泰國、印尼同屬東盟大國，特別是越泰，中國以經濟連接，可成為繼中國內地後，國際加工工業的重心。中老鐵路、中泰鐵路和剛協議的雲桂通越南海防的越南南北鐵路北端，構築成越老泰的大經濟盆地，不但可開發中國西南出海之路，更把雲桂與越老泰經濟整合，形成可與大灣區和長江三角洲媲美的大經濟區。中國由此對歐美可進可守，出口與本銷都是推動經濟大發展的動力。

中越本同文同種，現在同為社會主義國家，聯合合作的基礎強大，勝於中國其他地區的經濟整合，包括日韓。