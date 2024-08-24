警司非禮案 辯方反指送抱 事主否認

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，前年涉嫌3度在粉嶺殘廁非禮醉酒女下屬，另涉在晚宴飲酒後危駕私家車及襲擊同袍。他否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。辯方盤問事主指，被告從沒跟她一起入殘廁，也從沒非禮她，反指事主曾主動攬腰及環抱被告，又讚被告是好男人，「如果你做我男朋友就好」。女事主矢口否認。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊女子Ｘ、及下屬蔡文浩及賴文顯。辯方向Ｘ指出被告的版本。辯方指，6月22日晚飯期間，Ｘ向被告表示不適，想去洗手間嘔，被告遂扶她去殘廁，但發覺門鎖上，Ｘ轉而自行到女廁。

被指讚被告好男人 Ｘ不同意 辯方續指，Ｘ自女廁出來，說「仲未嘔到，成日有人出出入入」，被告提議入殘廁繼續嘔。Ｘ一人入內，10分鐘後出來，讚被告是個好男人，謂「如果早啲識你就好」、「我男友邊有你咁好」。就第二次事件，辯方指，當日Ｘ說想再嘔，往廁所途中Ｘ主動攬腰。Ｘ獨自往殘廁後表示「成功嘔到啲嘢出嚟，仲係唔舒服」，又讚被告好好，她好感動。就第三次事件，辯方指，Ｘ獨自入殘廁，出來後從後環抱被告，多謝被告等她。至7月3日，Ｘ新冠肺炎康復，被告建議接她上班。Ｘ讚被告比她男友好，直言「如果你做我男朋友就好」。Ｘ一概否認辯方說法。

至於襲擊事件方面，辯方指，Ｘ就沙頭角分區人員受查一事，着被告「唔好咁絕情」，謂「你都唔想見到年輕人前途盡毁」，當被告上車後，Ｘ等人嘗試拉被告落車，說「唔好走住，你留低傾清楚先」，被告叫道「你哋同我即刻躝開，你哋成班黐晒，再係咁，我就唔會放過你哋！」Ｘ否認說法。辯方完成盤問，Ｘ亦完成作供。案件編號：DCCC 137/2023