查疑車遭突圍 警員擎槍追捕捱撞傷

黃大仙遇截飆逃至何文田 復硬撼旁車 昨日晚上，有警員在黃大仙巡邏期間，發現一輛銀色私家車形迹可疑，遂指示司機停車受查。惟司機拒絕合作，相反開車逃走，警員驅車追截，並且展開「捷進行動」，其後於何文田公主道截獲目標私家車。不過司機拒絕就範，車前倒後企圖撞開其他車輛突圍，多名警員擎槍指向私家車，同時拔出伸縮棍扑打車窗喝令司機落車。混亂間，一名警員遭私家車撞倒及捲入車底受傷。私家車司機其後被擎槍警員包圍，最後被拖出車外撳地制服，受傷警員需送院治理。

事發於昨晚8時許，有警員在黃大仙區巡邏時，發現一輛銀色私家車形迹可疑，由於懷疑是毒品快餐車，隨即指示司機落車受查。詎料，司機突然開車逃走，警員隨即驅車窮追。據了解，當時警員曾兩次在油站發現該輛私家車，惟司機見行藏敗露，即時開車逃走。執法部門隨即展開「捷進行動」，在全港各區主要道路設置路障追截目標車輛。

其後，警員在何文田公主道往新界方向近培正道發現目標私家車，因此落車再次要求司機停車受查，惟司機拒絕就範，更多次車前倒後撞開其他車輛企圖突圍。

有目擊者拍攝的片段顯示，涉案私家車企圖撞開前面左右兩輛擋路的私家車不成，繼而褪後再作突圍，多名警員即時擎槍指向私家車，有警員則拔出伸縮棍扑打車窗，並且喝令司機落車。

涉案車輛倒車期間撞向一名警員，他被捲入車底受傷被困，私家車其後再衝前，被捲入車底的警員自行站起並走到路邊。

警員捲車底一度被困 此時，目標私家車車頭毀爛，多番突圍不成被迫停下，多名警員見狀，即時衝前從左右兩邊包抄拉開車門，最後警員把涉案司機拖出車外，把他按在地上替其鎖上手銬，隨即把他押上執法部門車輛查問並帶走扣留調查。

被撞私家車女司機亦受傷 事件中，遭車輛撞倒的警員腰部痛楚，需由救護車送往伊利沙伯醫院治理；其中一輛被撞的私家車的年約50歲女司機報稱頸痛。事件中，排頭位捱撞的黑色私家車女司機易太，當時與丈夫一起在車上，表示事發時有近10名警員拔槍，氣氛十分緊張。警員圍封現場調查，受事故影響，上址交通十分擠塞，車龍伸延至紅磡海底隧道出口。運輸署宣布，因突發事件，公主道（往窩打老道方向）近培正道的部分行車線需要封閉。