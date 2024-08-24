電線短路 寶石湖邨焚宅

【本報訊】昨日早上8時半，上水寶石湖邨紫晶樓一單位突然起火冒煙，街坊見狀慌忙報案。消防接報趕至，出動一隊煙帽隊及開動一條喉灌救，未幾把火勢撲熄。火警中無人受傷，約30名住戶自行疏散暫避。起火單位外牆嚴重熏黑，據悉事發時屋內無人，經初步調查後，相信有電線短路肇禍，起火原因沒有可疑。