三地聯合反罪惡拘4320人 檢值7億毒品

【本報訊】今年6月下旬，本港執法部門展開代號「雷霆2024」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動，以打擊黑社會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截其收入來源。至上周四（15日），本港執法部門搗破多個非法場所，拘捕4,000多人，涉及「刑毀」、「販毒」及「洗黑錢」等罪行，被捕者包括400多名非華裔人士，同時檢獲近4,000萬元犯罪得益及市值逾7億元的毒品。

本港執法部門表示，截至8月15日，香港執法部門動員超過4.4萬人次，搜查約2,300間場所，搗破多個非法場所，包括非法賭博場所、賣淫場所、無牌酒吧及高利貸集團等，並拘捕4,320人，包括2,734名男子及1,586名女子，年齡介乎12至92歲，涉及「刑事毀壞」、「管有攻擊性武器」、「自稱三合會成員」、「經營非法賭博場所」、「經營賣淫場所」、「串謀控制他人賣淫」、「販運危險藥物」及「洗黑錢」等。在被捕人士當中，有778名為內地人士及431名為非華裔人士。

行動中，警員檢獲大量懷疑非法物品，包括賭博工具、攻擊性武器、總值約3,800萬元的懷疑犯罪得益及市值超過7.3億元的懷疑毒品，包括懷疑大麻、懷疑氯胺酮、懷疑可卡因、懷疑「冰」毒及懷疑海洛英。本港執法部門強調，會繼續與內地及澳門執法部門保持密切聯絡及交換情報，打擊跨境三合會犯罪集團。

搗假證中心 2假難民就擒 為配合執法部門於今年6月中旬展開代號「雷霆2024」反罪惡行動，今年7月至8月期間，調查人員分別展開代號「逸影」及「銳進」行動，打擊暴力罪案、黑社會活動及其收入來源，並聯同海關及入境處搜查全港多個地點，3個行動共拘捕498人，當中有逾70人為非華裔人士。其中，執法部門搗破一個製造假身份證文件中心，拘捕兩名越南籍假難民。另外，有兩個非華裔犯罪團夥因利益糾紛引發連串暴力罪案，調查人員自上月起搗破西九龍區多個非法場所，拘捕80多人包括4名非華裔的團夥頭目。