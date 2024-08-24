農夫車輾斃唐狗無停低 巴漢涉危駕就逮

網民斥法例欠阻嚇力 促重罰打擊 前日下午，元朗一隻唐狗遭一輛農夫車輾斃，惟司機涉嫌沒有停車且不顧而去。有「車Cam」拍下意外一刻，相關片段更被上載至社交平台，事件引起網民熱議，怒斥司機無良，有網民則報案求助。執法部門根據農夫車的登記資料鎖定目標司機，並以涉嫌「危險駕駛」、「沒有報告涉及指明動物受傷的意外」及「發生涉及指明動物受傷的意外後沒有停車」共3宗罪，拘捕涉案的巴基斯坦籍男司機，同時拖走涉案農夫車檢驗。

前日下午，社交網流傳一段「車Cam」短片，片段顯示一輛寶藍色農夫車，在元朗公庵路駛至近黃泥墩村路時，一輛新界的士從小路左轉出公庵路，農夫車隨即右轉駛入小路。當時一隻唐狗在農夫車左邊走過，司機疑似未有看見唐狗，因此沒有停車，結果左後輪直接輾過狗狗。意外後，農夫車依然沒有停下，繼續沿小路駛去，受傷唐狗則步履蹣跚，一拐一拐走到路旁倒臥鐵皮上，閉上雙眼回天乏術。

貨倉放養年紀老邁 慘遇橫禍 事後，有網民拍下狗狗照片，顯示其肋骨凹陷，似乎傷勢相當嚴重。由於該唐狗繫有頸帶，有網民即時認出是貨倉放養的倉狗「阿黃」，估計牠已10多歲，出事地點距離其居住的貨倉約100米。有人指阿黃已年紀老邁，平時罕有走出來，大多數時間躺在貨倉不太走動，今次走出來竟遇到意外。有網民不忿司機沒有停車，因此報案求助。

不少網民對事件熱議，有人指現行法例無阻嚇作用，「法例寫會處罰同監禁，但係咪真係會重罰？講真單單都唔重罰，唔重罰同監禁都阻嚇唔到任何人㗎，悲劇只會每日上演」、「唔該政府班人認真改下啦，呢啲唔好成日就算，狗狗都有生命㗎，請尊重啦，一定要重判」；另有人呼籲駕駛者小心，「司機們，請小心駕駛！如果撞死係你屋企人，你哋會點呀？毛孩都係生命嚟㗎！撞到馬上送院可能有得救」。

執法部門表示，前日下午4時許接獲一名女子報案，指同日下午約2時目擊一輛輕型貨車在元朗公庵路行駛，期間懷疑撞到一隻唐狗後不顧而去，該狗隻其後被證實死亡。

警員經調查後於同日晚上，在元朗以涉嫌「危險駕駛」、「沒有報告涉及指明動物受傷的意外」及「發生涉及指明動物受傷的意外後沒有停車」，拘捕一名50歲巴基斯坦籍男子，他已被扣留調查，涉事農夫車則被拖走檢驗。