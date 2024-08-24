還押者遇襲 懲教助理涉瞞報 兩案合併9‧12審

【本報訊】一名二級懲教助理涉嫌襲擊一名18歲還押人士，4名同倉囚犯亦懷疑與事件有關。5人因而被控有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。一名退休一級懲教助理則涉嫌沒有舉報事件，被控一項在公職中行為失當罪。兩案共6名被告昨日在觀塘裁判法院應訊。裁判官批准兩案合併，押後至9月12日，屆時將轉介至區院審理，除退休一級懲教助理續准保釋外，其餘5人繼續還押看管。

被告包括4囚犯2懲教助理 昨日提訊的兩宗案件，其中一案涉及5名被告，包括譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），除譚報稱是公務員，其餘4人均報稱無業。5人被控於去年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓活動室外樓梯意圖使趙姓男事主身體受嚴重傷害。當中譚力翀被控串謀妨礙司法公正罪，指譚在2023年12月26日至今年1月14日期間，訛傳趙在2023年12月26日的傷勢是因為趙用筆劃傷自己肛門所致。5人續還押。

另一案的被告是55歲男子郭紹輝，他報稱退休人士。控罪指他於2023年12月26日與2024年1月17日期間，身為懲教署一級懲教助理，在執行公職的過程中或在與其公職有關的情況下，未能執行作為部門主管的職責，及未能舉報二級懲教助理譚力翀襲擊姓趙男子。控方申請合併兩案，郭的代表大律師反對，裁判官聽罷陳詞後，認為合併案件不會造成不公，遂批准申請。郭紹輝續准以5萬元保釋，期間不准離港。案件編號：KTCC 127、1274/2024