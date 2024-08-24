掃侵權遊戲機等器材值百萬 拘2男

【本報訊】香港海關於本月14至22日展開反侵權特別行動，打擊網上售賣遊戲機規避器件及侵權遊戲機套裝，檢獲8套懷疑遊戲機規避器件、640套懷疑侵權遊戲機套裝、214張載有侵權遊戲的記憶卡，以及一批電腦器材，總值102萬元。海關拘捕兩名男子（28及41歲），涉嫌觸犯《版權條例》，其中一人涉嫌「違反逗留條件」已被落案起訴，另一名男子已獲保釋候查。

海關利用大數據系統進行網上巡查及分析，發現有賣家在社交平台及網上市集，售賣侵權遊戲機套裝及規避器件。海關在版權持有人協助下喬裝顧客，進行網上試買並且採取執法行動。關員搜查觀塘一商業大廈單位及荃灣一住宅單位，檢獲該批侵權遊戲機套裝及規避器件。海關安排電腦法證所人員到場，透過現場電腦搜證，在兩台用作處理懷疑侵權遊戲檔案的電腦及外置式儲存媒體中，搜獲逾千個侵權遊戲檔案。

網盤可下載逾千遊戲檔案 檢獲的遊戲機規避器件為新推出市場產品，美其名為遊戲機的燒錄卡，標榜為現時熱門一款家用遊戲機的備份設備，聲稱不需要為遊戲機進行安裝及修改，即插即用。但不法分子在出售燒錄卡時，已預載30隻侵權遊戲檔案，並向網上買家提供網上網盤的連接，網盤上有多達1,000隻懷疑侵權遊戲檔案，由買家自行下載使用。

其中手提遊戲機，載有不同的侵權遊戲檔案，由遊戲推出年份編排，由80年代家用遊戲至2000年代的電子遊戲，以此吸引顧客。部分遊戲機連接預設網站，方便用家下載更多侵權檔案。另外，部分檢獲的遊戲機套裝由舊式遊戲機改裝，不法分子在遊戲機上安裝第三方系統及應用程式，再預載大量侵權遊戲檔案，經改頭換面後發售圖利。

在電子遊戲市場，版權持有人會為其遊戲機加入有效科技措施，防止任何未獲授權的遊戲檔案在遊戲機上運行。任何人如果想合法在遊戲機上運行遊戲，必須透過官方渠道獲得遊戲檔案。被捕人士涉嫌商業目的，以管有及售賣規避器件，規避版權持有人施加的有效保護措施。

海關提醒市民亦應尊重知識產權，不要購買任何規避器件，它們連接的不知名網站可能附有電腦病毒或惡意程式，為用家帶來風險。