東呼即應：小雪兒左腦萎縮右身癱 頭骨缺弱聽瀕盲

虐嬰慘劇頻發 東呼即應教正確抱B法 社會福利署數據指本港的虐兒個案數字在2020年至2023年間升至1,457宗，升幅為五成五，當中超過四成為身體傷害或虐待。《東呼即應》跟進今年初受社區保母照顧期間懷疑被虐的一歲女嬰小雪兒個案，與醫生探討正確搖動嬰兒的方法。

涉事女嬰今年1月接受仁愛堂社區保母照顧期間疑受虐待昏迷、嚴重腦出血，需緊急開腦取出部分頭骨，直至6月在屯門醫院接受兩次重置頭顱骨手術，診斷指她因非意外創傷導致嚴重至終身受損。涉事社區保母獲准保釋候查，10月上旬再向警方報到。

腦細胞「如氣球漏氣只剩殘渣」 小雪兒媽媽向《東呼即應》透露，小雪兒近期高燒留院，引述醫生指她視力只剩常人不足兩成、或能勉強看到光與影；左腦聽力細胞死亡，不能分析聲音、不能聽見較小的聲音。小雪兒媽媽又引述醫生指，小雪兒左腦的腦細胞萎縮死亡；如一個氣球漏氣只剩殘渣，繼而造成右邊身癱瘓。小雪兒媽媽續指她發展遲緩、智力受損，難入讀主流學校，醫生建議到特殊幼兒中心和盲人學校。

小雪兒媽媽又引述醫生指小雪兒腦內有腦積液及新損傷，頭骨不完整、未有新骨生出來連接，擔心頭骨自我吸收溶掉。關懷長者、基層及長期病患人士的機構，香港關懷力量會長呂之德指，小雪兒可藉刺激腦部情緒及音樂治療，呼籲各界在治療黃金期提供協助。

議員林琳則建議政府可以公私營機構合作的方式增加託兒的服務，例如大公司可提供託兒服務給員工，既可託兒又能增加公司向心力。林琳建議除了法例阻嚇外，還要提供精神支援及託兒服務幫父母紓緩壓力。

猛搖嬰兒可致顱內出血昏迷 而港怡醫院兒童腦神經科名譽顧問醫生廖鑑添指，劇烈搖動或重力的撞擊嬰兒或引致「搖盪嬰兒綜合症」，或出現表面傷痕、精神恍惚等症狀，嚴重個案會出現抽搐、呼吸困難、昏睡甚至昏迷。他又提醒搖動嬰兒的力度太大或導致頭顱內出血，影響到視力及肢體協調，但須要視乎力度及持續時間。他指出嬰兒腦部相對較大、水分較高、頸的力度不夠強，強烈搖動嬰兒會令腦部組織撞到頭骨或受不對稱的拉力影響，嚴重會影響呼吸和心跳、令嬰兒昏迷。

小雪兒接受重置頭顱骨手術後，頭部留有一條長長的刀疤。 廖鑑添醫生 醫生以嬰兒公仔做示範，若搖動嬰兒的力度太大會導致頭顱內出血。 東網版面新設計 一撳即睇 醫生表示，照顧者抱起嬰孩時不能用力搖晃。 東呼即應爆料熱線