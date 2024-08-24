逾百幅名家畫作 會展免費鑑賞

【本報訊】一連6日的「今朝更好看」名家作品展昨起在香港會議展覽中心舉行，過百幅中國近現代名家經典畫作首次在香港展出，展品包括齊白石、徐悲鴻、李可染、傅抱石、吳冠中、饒宗頤、林天行等書畫家的作品，部分展品更獲國家文物局特別批准來港展出。展覽期至下周三（28日）結束，費用全免，公眾可透過線上預約參觀時間或現場登記領取門票等方式入場參觀。

包括齊白石徐悲鴻吳冠中等 是次展覽分為「河山新貌」、「萬眾一心」、「百家爭鳴」及「藝匯香江」4個單元，合共展出超過120幅作品，其中100幅來自內地，包括表現齊白石與徐悲鴻知己感情合作的《梅竹》、展現吳冠中典型藝術面貌的《江南水鄉》、李可染的江南寫生代表作《鑒湖》、傅抱石等人合作的《虎踞龍盤今勝昔》。同場亦有20多幅出自港澳藝術家的作品。

文化體育及旅遊局長楊潤雄表示，政府致力弘揚中華文化，今年4月正式成立弘揚中華文化辦公室，專責策劃和推動中華文化，和歷史活動，透過互相交流和合作，開展一系列的工作，包括康樂及文化事務署首度策劃「中華文化節」，進一步加深市民對中華文化的認同。