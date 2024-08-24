竹園北邨建暢道 促嚴監防爛尾

【本報訊】政府昨日刊憲，落實興建竹園北邨行人通道系統的建議工程，將興建行人通道、升降機和樓梯連接黃大仙竹園北邨和沙田㘭道，以提供便捷和舒適的步行環境。有議員指有關工程項目可解決街坊出入不便的困擾，但鑑於「人人暢道通行」工程出現拖糧和延誤風波，當局需加強監督，確保如期竣工。

獲政府授權興建的工務項目，為竹園北邨行人通道系統，計劃將分別在龍鳳街與沙田㘭道的交界處、沙田㘭道和飛鳳街休憩處及黃大仙道與沙田㘭道的交界處興建升降機和樓梯，並興建高架行人通道連接上述升降機和竹園北邨，以及興建有蓋行人通道連高架行人通道和竹園北邨梅園樓東面的沙田㘭道。

留意中標承辦商財務狀況 議員楊永杰歡迎政府的決定，指竹園區無地鐵，除了徒步行斜路，街坊就僅靠巴士小巴出入黃大仙地鐵站，以及位處半山的聖母醫院。因此過去一直爭取竹園體育館側增建升降機及引橋連接沙田㘭道和竹園北邨、聖母醫院。是次行人通道系統項目解決街坊多年出入不便的困擾，可更加便捷地前往聖母醫院看醫生和覆診。

鑑於早前竹園和紅磡多個「人人暢道通行」工程出現拖糧和延誤風波，部分延誤項目均由同一承建商承接，楊永杰期望政府吸取經驗，加強監察中標承辦商的財務狀況，防止工程「爛尾」，並確保項目如期竣工，早日惠及當區居民。