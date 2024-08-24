收集處理ID號碼副本 首7月121投訴

【本報訊】個人資料私隱專員公署發出新版《身份證號碼及其他身份代號實務守則：資料使用者指引》，個人資料私隱專員鍾麗玲昨指，公署於今年首7個月收到121宗有關身份證號碼及副本的相關投訴，去年全年則有300宗，形容數目不少。她強調，新指引進一步向機構說明，收集及處理身份證號碼或身份證副本時要留意的地方。

籲勿用即時通訊軟件傳送 鍾麗玲在電台節目表示，有投訴人指，外賣員到屋苑送餐時，大廈保安強制他們出示身份證登記，而未有提供較不侵犯私隱的替代方法，例如以職員證取代，或要求住客核實訪客身份等。她又以租用共享設施為例，指部分公司會要求用戶提供身份證號碼或副本，但事實上可收取按金代替，確保設施不會被破壞。此外，有些投訴關於公司舉行抽獎，過程中要求參與者提供身份證號碼或副本，甚至在公布得獎時，把得獎人的名稱及部分身份證號碼刊登在報章或網頁，公署認為，以抽獎券號碼或電話號碼就能核實身份。

身份證副本屬於敏感資料，鍾又提醒，若公司需要收集身份證副本，須蓋上「副本」兩個字，當作機密文件處理，副本不應傳送給公司內部不相關的員工，亦要避免用即時通訊軟件傳送副本。

鍾續說，新指引及資料單張透過不同情景，說明市民在日常生活中，應如何保障身份證號碼等個人資料的私隱，亦澄清了銀行或指定非金融業人士，包括信託或公司服務提供者，以及地產代理等，均因應《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，而要索取市民的身份證副本以作核實。