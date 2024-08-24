求告大坑西邨拒遷戶 平民屋宇遭駁回將上訴

【本報訊】大坑西邨宣布重建，仍有少數居民未搬走，要求管理屋邨的香港平民屋宇有限公司合理安置，平民屋宇循民事控告拒遷居民，案件鬧上法院。平民屋宇早前與其中13名拒遷居民和解不果，雖然法庭建議雙方繼續協商，但平民屋宇延聘資深大律師要求恢復訴訟。區域法院前日下令撤銷平民屋宇的申請，惟平民屋宇表示不認同區域法院判決，將提出上訴。

司法常務官宋泳琛就案件頒判詞時表示，大部分居民無律師代表，屬年老基層，若有訴訟方「企圖乘財力和資源之優勢」，快速地針對居民取得判決，法庭有責任加以制止；宋官當時又寄語各方不要以財富輕視別人，應體現人性平等。

平民屋宇則表示，大坑西新邨重建計劃及回遷安排上一直以人為本，與住戶保持溝通，並提供不同方式，為受影響的租戶提供適切的過渡安排，至今已經有超過99%的租戶接受方案並遷出。對於區域法院的判決，其法律團隊正在處理下一步行動，將會提出上訴，按司法程序釐清事實及法律觀點。

剩19單位未交還 現時邨內餘下19個未交回的單位中，有3個住戶已遷出並將於短期內交回單位；其餘16個個案屬於拒絕交回的非法霸佔單位，其中有3個已獲體恤安置公屋、一個已獲過渡性房屋、兩個「黑戶」、兩個懷疑空置但仍拒絕交回單位。