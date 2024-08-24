航運中心排名 本港遜星洲倫敦上海

【本報訊】根據剛公布的《2024新華·波羅的海國際航運中心發展指數報告》，香港繼續位居全球第4，運輸及物流局昨在社交平台發文回應指，反映香港在港口條件、專業海運服務、整體環境等綜合實力優厚，為世界前列。前3位分別是新加坡、倫敦及上海。

當局去年12月發表《海運及港口發展策略行動綱領》，從增強港口競爭力、發展高增值海運服務、加強宣傳香港海運品牌和培育人才，以及強化香港海運港口局的支援4個方向，提出10大策略和32項具體行動措施，以鞏固和提升香港作為國際航運中心的地位。

該局稱，面對激烈的國際競爭環境，香港國際航運中心的成績得來不易。未來會繼續與業界攜手合作，落實《行動綱領》的措施，鞏固香港為領先國際航運中心，並貢獻國家的高質量發展。

冀成優質綠色能源加注中心 重點包括打造香港成為優質綠色能源加注中心，今年內公布行動綱領；促進智慧港口發展，通過數字化港口社區系統提高營運效率，以及加強與大灣區港口和城市合作，擴大貨源和國際聯繫。