國際發明節 大學團隊奪7獎

【本報訊】本地大學科研團隊於國際賽事奪佳績。香港教育大學在剛結束的美國矽谷國際發明節上獲7個獎項，包括一個特別獎、3個金獎及3個銀獎，涵蓋遊戲、保健和食品安全等領域。其中由該校協理副校長（學術質素保證）楊少詩研發的社交機械人項目，榮獲特別獎和金獎，項目運用人工智能驅動的機械人與小朋友互動促進認知和語言發展。

研木偶表演 改良科學教育 矽谷國際發明節於上月26至28日在美國加州舉行，教大其他獲金獎項目包括，由該校文化與創意藝術學系教授洪強研發的「數碼木偶戲：連結新科技、文化遺產及新世代」，將傳統木偶的表演藝術現代化，配合互動藝術影像，打造嶄新體驗。而該校特殊教育與輔導學系教授（實踐）梁智熊研發的「愛‧蔚空間」項目也獲金獎，通過將科學學習系統融入一體化家具，為有特殊教育需要的兒童提供有趣及便利的學習模式。

美國矽谷國際發明節由國際發明聯盟組織舉辦，是美國規模宏大的發明展覽。教大於2019年首次參加這個國際發明盛會，至今共獲得11枚獎牌。