港學者獲選亞洲青年科學家 曾為會考高考「雙料狀元」

【本報訊】 有本港學者被選為「2024年亞洲青年科學家」，可於兩年獲10萬美元（約78萬港元）研究資助。他曾分別在會考及高考奪得9A及5A，曾獲中大計量金融學取錄，但為理想選擇香港大學物理系。

傅凱駿為科大助理教授 獲選的是香港科技大學物理系夏利萊博士物理學助理教授傅凱駿，主力研究凝聚態理論物理學家。傅凱駿目前主要研究「方向與大量量子粒子引起的集體現象」，「亞洲青年科學家基金項目」評選委員會指研究對「拓撲帶對稱性指示器理論」有貢獻，因此支持他研究「有關拓撲帶結構和衍生重整化空間中糾纏電子」。

相關科研基金是為鼓勵和支持亞洲青年科學家進行創新研究而設，每年會從中國、印度、日本、南韓、和新加坡選出12位傑出青年科學家。得獎者可獲得兩年共10萬美元的資助進行創新研究，科大形容傅凱駿「於競爭激烈的『物理科學』領域中脫穎而出」。

傅凱駿2018年在哈佛大學完成博士課程，主力研究「凝聚態理論」。他其後於2021年加入科大，曾獲「裘槎麥德華前瞻科研大獎2023」及「國際基礎科學大會前沿科學獎2023」。

翻查資料，傅凱駿是「雙料狀元」，曾分別在會考及高考奪佳績並透過會考拔尖計劃獲中大計量金融學系取錄，但為追尋理想修讀預科課程。他最終獲4間美國名牌大學物理系錄取及提供獎學金，惟當時其父確診末期腎癌，最終決定留港升學。