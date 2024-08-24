入境處推暑期實習生 青年大使投入助港人

內地港生增歸屬感 自身網絡吸引賢能 為響應公務員事務局的專上學生暑期實習計劃，入境處推出暑期實習生計劃，今年共聘請16名實習生，其中6人同時為入境處青年大使，獲調派到4個不同組別工作。6人均為內地港生，擔任青年大使期間利用自身社交網絡，協助傳遞處方資訊，以及舉辦招聘活動和人才引進計劃講座，對此感到榮幸，更有人立志投考入境處。處方表示，在青年大使協助宣傳下，今年度招聘申請數字按年有增加，將除了目前於北京、上海及廣州委任青年大使，未來亦會於武漢及成都委任更多青年大使。

入境處現時在北京、上海及廣州各委任了8位入境處青年大使，任期一年，主要負責協助發放及傳遞處方訊息及最新動向、向內地遇困港人提供及時轉介協助、向有志來港發展人士提供相關手續申請辦法等。在清華大學就讀資訊藝術設計本科二年級的陳嘉彥（Tommy）表示，雖然大學有很多課外活動，但入境處青年大使是為數不多可參與香港事務的活動。除了協助舉行入境處主任招聘及人才引進計劃的講座，他覺得最深刻是自發為去年12月10日的區議會選舉製作宣傳短片，鼓勵內地居住港人投票之餘，亦增加自身對社會的歸屬感及責任感。在北京體育大學就讀體育教育本科三年級的王彥能（Sam）亦表示，對香港有歸屬感，希望發揮在京港生身份，成為兩地橋樑。

招聘申請較去年上升 處方亦為正就讀本地及境外專上院校全日制經評審專上課程的本港永久居民學生，提供暑期實習機會，24名青年大使中，有6人同時參加了7月中旬至8月下旬的實習，被分到處方不同部門組別實習。其中就讀中國傳媒大學傳播學本科二年級的仇佩君（Chloe），被分至國際協作組實習，主要負責宣傳「協助在外香港居民小組」1868求助熱線及領事保護相關內容。她亦分享去年12月北京地鐵昌平線發生追尾事故，青年大使向當時車上的港人學生提供1868熱線，最後獲得適切幫助。

入境處處長郭俊峯表示，在青年大使協助宣傳下，今年度截至7月底，入境事務主任及助理員招聘分別收到7,700及6,227人申請，均比去年數字理想，而上年度6,333宗入境事務主任招聘申請中，有250名為內地港生。他寄語各青年大使珍惜寶貴機會，協助處方於內地推廣資訊，做好橋樑角色，而處方往後亦會於武漢及成都委任更多青年大使。