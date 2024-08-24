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九龍城反黑工 拘7內地女

涉案女子被帶走調查。 涉案女子被帶走調查。
涉案女子被帶走調查。
【本報訊】九龍城區執法部門聯同相關部門人員，於本周四（22日）在區內展開代號「冠軍」的打擊非法入境者及非法勞工行動。行動中，人員共拘捕7名內地女子，年齡介乎21至46歲，涉嫌「違反逗留條件」。所有被捕人士已被帶走調查，稍後將交由相關部門跟進。
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