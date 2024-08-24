外勞匯家用 百萬血汗錢變黑錢 無辜凍結受禍連

稱幫襯持牌找換店 交「艇仔」戶口捲詐騙 本港勞動人手不足，多個行業均需輸入外勞，但有外地勞工在港辛苦工作後，匯款到內地卻「中伏」，款項及內地戶口均遭凍結，過去兩個月已有近20人受影響，涉事金額超過百萬元。有來港任護理員的外勞本匯款6萬多元給內地家人，匯款及相關帳戶卻被內地執法部門凍結，她心痛血汗錢被凍結，說時忍不住哽咽。協助他們的權益保障互助組昨日召開記者會，向港府求助，希望執法部門介入調查、堵截漏洞，保障外勞打工仔。

外勞護理員權益保障互助組表示，近兩個月收到19名受害者求助，當中有16人為外勞護理員，涉事金額達101.8萬元，涉及共7間找換店。互助組指，匯款被凍結案件並非罕見，自2018年起已獲悉有匯款人的錢及銀行戶口遭凍結，2023年該組織接獲161宗求助個案，涉及款額約1,070萬元人民幣（約1,155萬港元）。

指找換店拒認責賠償 外勞護理員阿麗是其中一名匯款被凍結的受害者，她來港從事護理員13年，一直於找換店匯款，2022年11月經深水埗一間持牌找換店匯款64,725元至內地家人的銀行戶口，未料其匯款無辜被指為「黑錢」，家人的內地戶口隨後被當地執法部門凍結，無法提取匯款，當中大部分匯款更於2023年8月遭內地執法部門扣走。阿麗懷疑當日經手的找換店疑使用涉及內地詐騙案件的第三方中介（艇仔）處理匯款，她多次前往找換店交涉及理論，惟找換店負責人卻推卸責任，拒絕賠償。阿麗昨日在記者會上心痛追款不果，哽咽抹淚。

另一位苦主阿林在2023年10月匯款5.8萬元人民幣（約6.2萬港元）至內地戶口給母親治病，隨後匯款及戶口遭凍結。在2024年3月阿林接獲內地執法部門通知，要求她同意由內地執法部門扣走一半被凍結匯款，使其內地戶口得以「解凍」，內地執法部門稱，她可向香港找換店追討上述款項。阿林指當時媽媽住院急需用錢，只能無奈接受。然而，當阿林想向找換店討回款項時，店舖已經倒閉，令她無法追討。

冀執法部門介入調查 互助組指，成員曾有就這些案件向不同的香港執法部門報案。執法部門稱，案件涉及國內法律不能處理。另一執法部門則表示，不會協助事主追討賠償或提供調解服務，亦不會與內地相關部門交涉，只建議事主循小額錢債審裁處申索。