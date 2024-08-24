病發初期難察覺 易混淆抑鬱睡眠障礙 柏金遜症非長者病 兩成患者50歲以下

【本報訊】柏金遜症的患病率隨着年齡增長而逐漸升高，患者以中老年人居多，令人誤以為柏金遜症只是老人病，但其實年輕人也會患上。基於這種誤解，年輕患者更容易忽略早期病徵，延誤治療。有調查指本港有一至兩成患者為50歲以下人士，患者擔心被社會標籤而影響工作及社交，所承受的心理壓力比年老患者更甚；患者愈年輕就愈有機會患上抑鬱症。有中醫指，中藥治療以滋補肝腎為主；可減輕西藥引起的副作用，而運動有助患者改善活動能力。

主要靠臨床評估診斷 柏金遜症的基本成因是腦內黑質的神經細胞退化，不能製造多巴胺。主要4大徵狀為靜止性震顫、動作緩慢、肌肉僵硬和姿勢平衡障礙，若臨床符合上述兩種以上症狀，已可作診斷。震顫是早期柏金遜症的標誌，手腳震顫為七成柏金遜症患者最早出現的症狀，由於症狀輕微，還可與睡眠障礙和自主神經功能紊亂等症狀一併出現，容易跟過勞、精神抑鬱、焦慮症、驚恐症或原發性震顫等疾病混淆。再者，柏金遜症主要倚靠臨床評估診斷發現，而非一般驗血或腦掃描造影，故難以於患病初期確診。

事實上，20%至30%的柏金遜症臨床症狀是由其他疾病引起。在醫學診斷上，它們不屬於柏金遜症，而是繼發性柏金遜症，或稱非典型柏金遜綜合症，這些疾病包括中風及腦血管病、腦創傷，例如皮質基底核創傷、腦退化症（認知障礙症）、一氧化碳或其他重金屬物品中毒，以及藥物引起的副作用等。

歸納「顫證」 中藥補肝腎 基督教聯合那打素社康服務中醫及中醫專科服務指出，中醫典籍中沒有記載柏金遜症，但有探討與此病相似的症狀描述和病因病機，可歸納為「顫證」、「痙病」等範疇，古代醫家多從肝、腎、風方面治療。而中藥治療則強調以滋補肝腎為主；亦減輕了西藥引起的訥呆、便秘、失眠、嗜睡、惡心、低血壓等副作用，亦可使用針灸治療。柏金遜患者容易跌倒、手腳僵硬，適量運動有助改善活動能力，特別是太極。