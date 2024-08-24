重置喉管續出錯 團體不滿無解釋原因

【本報訊】就伊院人員將病人的鼻胃喉插到支氣管，再輸入營養液，致病人兩月後仍情況危殆一事，香港病人政策連線主席林志釉昨直言，今次的事故「不可以接受」，他指，醫院應對高危、行動不便的患者更為小心，今次事故中，有意見關注涉事的實習醫生是否有較大責任。林認為，事故中醫院的指引、程序，以至使用酸鹼檢測方法確認鼻胃喉位置，均有改善空間，認為實習醫生有較大責任一說，對該實習醫生「不公平」。

林志釉指出，醫護人員理應對高危病人，如無知覺、行動不便、嬰兒等，多加留意，以更高標準、精準度去醫治，今次事故中的患者年屆六旬、四肢癱瘓，護理中應更小心。他質疑前線醫護人員將鼻胃喉插錯兩次，院方沒有解釋重置原因，令市民存疑。另外，據院方指，由於X光片未有顯示出鼻胃喉的末端，未能確認鼻胃喉位置。林就質疑，除非是由醫生特別要求，否則該X光片不可能拍錯其他位置。

「非單實習醫生責任」 他又引述院方的報告，其中提到「在病人等候X光檢查期間，有護士再次為病人檢查並決定再次置換鼻胃喉，其後開始恢復輸注營養奶」，質疑當時相關人員沒有等待X光片確認喉管位置，已決定重置，對此感到懷疑。他肯定院方及醫護人員的專業性，但既定程序中要照X光片確認位置，當然有其參考價值。他又指，事故反映院方的醫療程序、指引均存在問題，同時亦顯示「酸鹼檢測」存在驗錯風險，並非單單實習醫生的責任。