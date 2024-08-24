橫跨10載統計 港疫前已逾60萬貧窮戶 高低收入階層 子女教育開支差距擴大

【本報訊】香港社會服務聯會（社聯）一項橫跨10年的研究報告發現，本港貧窮問題十分嚴重，疫情前香港已有超過60萬個貧窮戶，佔全港住戶超過20%，當中過半貧窮戶沒有領取綜援。社聯昨發表的報告又指，在2009/10至2019/20年度這10年間，有14歲或以下成員的住戶的教育開支佔整體開支比例由7.18%升至9.39%，高低收入階層住戶的子女教育費用相差由4.21倍升至4.48倍，該會希望報告有助政府更精確定位貧窮戶、並開展扶貧工作。

報告指，在2019/20年度，本港有約61.2萬個貧窮住戶，包括該年度《住戶開支統計調查》之中，同時屬於最低開支組別（低開支組別）和最低收入組別（低收入組別）的38.9萬個住戶，以及2020年3月的22.3萬個領取綜援的住戶，貧窮住戶佔全港住戶總數23.2%。

報告指，獨居人士在10年中有上升趨勢；非綜援一人住戶數目在10年中亦大幅上升1.01倍至44.3萬個，佔整體住戶18.5%，人均開支達18,086元，是4人住戶的人均開支金額約兩倍。同時，非綜援獨居老人和雙老人住戶在2019/20年度有26.4萬個，低收入組別佔約10萬戶，比例為40.5%。

倡分析開支數據 建基本生活線 社聯建議政府在報告的基礎上加入開支數據作分析，辨別低收入住戶中有多少也是低開支住戶。建立基本生活需要線，以評估在取得政策支援前後有多少住戶、紓緩基層一人住戶的住屋負擔如放寬公屋計分制、增加興建出租長者屋以及推出學習券等，以支持基層住戶生活和教育問題。