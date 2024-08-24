被指拖欠租金管理費 嘉禾啟德遭追討516萬

【本報訊】本港執笠風下，今年累計有6間戲院結業。其中位於新蒲崗越秀廣場的嘉禾啟德今年4月結束營業。業主周四（22日）入稟高等法院，指嘉禾啟德自去年12月至結業前拖欠租金、管理費等近130萬元，要求法庭下令嘉禾啟德連本帶利歸還逾516萬元。司法機構暫未排期聆訊。

原告是越進有限公司，被告為名影城有限公司。入稟狀指，被告在2018年租用九龍新蒲崗寧遠街9號越秀廣場地下及3樓以營運嘉禾啟德，雙方簽訂6年租約，由2018年10月1日至2024年9月30日。協議列明，如任何一方欲終止租約，須於半年前通知。

已於今年4月結業 入稟狀續指，自2023年12月起，被告欠交租金、冷氣費、差餉等，連同利息共欠129.5萬元。至今年4月22日，被告透過代表表示終止租約。原告損失今年5月至8月的4個月租金連利息共88萬元，估計物業及消防措施的改造費用，合計逾298萬元。翻查資料，本港今年累計已有6間戲院結業，除嘉禾啟德外，還有九龍城影藝戲院、銅鑼灣總統戲院、九展星影匯、Cinema City朗豪坊及MCL海怡。案件編號：HCA 1678/2024