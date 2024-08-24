連鎖店告急 骨牌式執笠

網購陰乾實體舖 復甦無期踏絕路 本港零售業陷入寒冬。除小店執不停外，近日兩大連鎖店實惠、通利琴行亦接連關閉分行。當中，以售賣家居用品為主的實惠，近日分別關閉經營多年的北角健威坊及堅尼地城分店；而主打中產消費群的老字號通利琴行，亦連執西環及奧海城兩間分行，顯示執笠風由基層消費吹向中產店舖。實惠回覆本報查詢指，目前經濟低迷，消費者信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情。有學者認為，移民潮導致不少中產離開香港，此類租金成本較高的店舖也因此大受影響。

近日連鎖家具家品店實惠結束營業兩間分店，實惠以往在疫情期間的2022年一度有25間門市，但至今只餘下14間，有指疫後該店最少結束約10間分店。記者昨日到實惠堅尼地城分店的門外，只見店舖已拉上大閘，門外貼上告示，感謝市民對堅尼地城分店一直以來的支持，該分店已於8月18日結束營業，顧客可前往銅鑼灣旗艦店光顧。由閘外望入店內，亦不見有任何家具或雜物，全店已清空。至於另一結業的實惠北角健威坊分店，則早已結束營業和清空店舖，只剩下白色圍板圍封，無張貼任何告示。

而自1953年於香港成立，至今已有逾70年歷史的通利琴行，亦關閉了香港西環卑路乍街8號西寶城、九龍奧海城三期地下的兩間分店，兩店自上月起已開始舉行大清貨，通利琴行亦有在社交平台上宣傳大清貨資訊。

疑琴行職員陸續運走樂器 記者昨日到其位於西寶城二樓的分店外視察，只見店外玻璃鋪滿白色封膠，舖頭名稱也被遮蓋，店門張貼告示指，分店已結束營業，如欲購買產品或查詢，可到告示上的港島其他分店。門外隱約可見店內仍有不少樂器未搬走，途中有數名工作人員陸續將電子琴等中型樂器運走。目前通利琴行連同旗下工作室等門市，仍有19間分店在香港。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，實惠與通利琴行一樣，賣家具和樂器都需要極大空間，導致租金成本昂貴，開設門市店舖不利於控制成本。對於實惠連執兩店，他認為與港人北上消費和淘寶網購有關，坦言不少人為減低家具家品的開支，會買更平的淘寶甚至親身北上一轉，出現更便宜的替代品令實惠營利下降。

中產移民離港 亦帶走消費 對於通利琴行同樣連續結業兩間分店，李續稱移民潮大多屬中產，加上不會經常買琴，需求下降致消費額下跌；而且近年本港生育率低沉，少了兒童學琴和買樂器，家長亦不一定為子女揀選學樂器，或有跳舞等其他體育類課外活動發展，花費也較學樂器便宜。

實惠回覆本報表示，集團會不時檢討分店發展策略，加強顧客體驗；又坦言租金對零售商而言，一直是個重要議題，將會衡量不同情況，包括盈利情況、成本效益及市場變化，去增刪分店，調整策略。實惠又指，目前經濟低迷，消費者信心受到嚴重影響，加上市民北上或出國旅遊已是新常態，影響了本地零售銷情，將會以不同店舖、不同區域的成本效益作開店考量。而通利琴行則在截稿前未有回覆。