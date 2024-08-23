龍七公：完善開放體制 加強專業協作

深圳市前海管理局上周率團訪港，舉辦了一場有不同業界參與的懇談會，筆者亦有獲邀出席發言，談到香港專業服務業，尤其是建築、測量、規劃及園境業界，與前海、深圳以至整個大灣區未來合作方向，在此與讀者分享。

上月三中全會通過關於進一步全面深化改革之《決定》，強調要「完善高水平對外開放體制機制」。在2010年設立的前海深港現代服務業合作區，一直本着「敢為天下先」的精神，一方面促進香港與深圳及大灣區的高質量融合發展，一方面協助內地的企業和專業服務業「引進來、走出去」，不斷完善相關體制機制，致力提高對外開放水平。

香港的建測規園業界，是最早參與國家改革開放、致力協助內地建立對外開放體制的專業服務業之一。筆者早於20年前便以香港測量師學會會長的身份參與有關工作，到2012年首次當選業界的立法會代表後，以議員身份結合議會內外的力量推動，當中與前海合作更是特別緊密。2019年應前海管理局提議，本人的議員辦事處聯同香港的建、測、規、園4個專業學會合辦「前海‧香港青年建築設計比賽」，吸引逾100位青年專業人士參加，為前海桂灣公園一座公共服務建築進行設計。2023年疫情過後，我們合辦了規模更大、項目更多的「前海‧香港青年設計師競賽」，讓更多青年專業人士有機會直接參與前海的發展和建設。

在筆者與業界的大力推動，前海管理局、廣東省及相關中央部委的支持配合下，內地當局在過去5年間，先後頒布了逾10項便利香港建設領域專業到內地執業的措施。當中大部分都是在前海先行先試，包括多類專業資格的認可、簡便的執業備案機制等，試驗成功後便迅速擴展至全省以至全國，為香港業界帶來龐大發展機遇，亦有助提升國家的高水平對外開放。

筆者希望未來兩地可在硬件及軟件進一步融合協作。首先要加強相關專業學會、協會的交流，訂立相互承認的行業服務標準及統一專業資格要求。通過前海當局的支持，為建測規園業界在當地設立「夢工場」平台，讓兩地的相關學會、協會派駐代表，共同就各種專業事宜確立標準和提供指引，除了提升專業水準，亦有利與國際對接。通過這個平台，香港的專業人士和企業也能更便捷地，獲得前海的最新政策法規和發展項目資訊，有利兩地企業合作。

協助業界溝通交流 青年興則香港興，筆者希望前海當局可為香港的青年從業員和學生提供更多實習機會，通過在當地生活及工作，更直接、深入地了解內地最新情況，包括文化和法規等，以便更好地發揮香港的專業優勢，推動區域協作發展。特區政府也須出一分力，更積極地協助兩地業界溝通交流，為內地相關學科的學生提供到港實習機會，加深雙方了解，為「走出去」及與國際連接奠定更強基礎。