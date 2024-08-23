撥亂反正：穩陣之選 遲早沉船

上回講到，民望低迷、醜聞纏身的日本首相岸田文雄，日前宣布不再連任自民黨總裁，令人覺得日本再次步入首相不斷換人，改革無法推行，但自民黨卻可繼續長期執政的輪迴悶局。也有人會質疑，中國共產黨也是長期執政，卻能通過持續的內部改革來不斷完善施政，推陳出新並贏得高民望，為何自民黨卻被認定為做不到呢？大家可回顧上兩次的總裁/首相選舉。

2020年安倍晉三因舊患復發而辭任首相與自民黨總裁後，岸田文雄與早於8年前便挑戰過安倍的石破茂都有參選繼任，兩人均來自政治世家及背後有派系支持，但最後卻敗給無派系兼非世襲的菅義偉。主因是大部分黨高層認為，菅義偉擔任安倍內閣的官房長官（等同副首相）多年，有如安倍的影子，應屬「穩陣」之選。但事後證明菅義偉只是個稱職的副手，不足以擔大旗領導國家，上任僅一年便因多項施政失誤和用人爭議而被逼宮。

菅義偉下台後的首相空缺，主要為岸田文雄與河野太郎之爭，被喻為近代最精彩、立場分野最鮮明的自民黨總裁選戰。河野太郎為前自民黨總裁兼眾議院議長河野洋平之子，但他的政見與作風絕不因循保守，主張進行多方面的經濟、社會和公務員制度改革，包括取消日本人婦隨夫姓和不必要地顯示自己年齡的傳統，得到不少一向政治冷感的年輕人和女性支持。加上他出任外相時勤於外訪，其國際知名度亦相當高。

不過，主要為老男人的黨高層最後卻選擇了岸田，原因同樣是「穩陣」，相信他更能延續安倍的政策和自民黨的執政地位。結果河野太郎在總裁選舉落敗一個月後舉行的眾議院選舉中，以創歷史最高紀錄的得票當選，被視為民眾對自民黨決定的抗議。