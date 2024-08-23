自成一家：戰術成功 戰略失敗

烏克蘭軍隊出其不意向俄羅斯的庫爾斯克發動襲擊，據稱已控制逾千平方公里土地。烏克蘭總統澤連斯基解釋此舉是要建立緩衝區，以防止莫斯科進一步越過邊界攻打烏克蘭。從軍事的角度來看，這次行動確實發揮了「圍魏救趙」作用，成功迫使俄羅斯從烏克蘭撤出一些軍隊，稍微紓緩了烏東地區戰事的壓力。

更甚的是，烏克蘭在庫爾斯克的逆襲，是二戰以來外國軍隊首次對俄羅斯領土發動的最大規模攻勢，給全世界看清俄軍實際的作戰能力低下，也讓普京政府顏面無光。原來普京並沒有想像中強大，原本打算短時間內收拾烏克蘭的特別軍事行動，一晃兩年半仍未結束，還打成了本土保衞戰。

但話說回來，烏克蘭成功攻入俄羅斯只是戰術上的成功，在戰略上卻是失敗的。原因很簡單，基輔政府為了發動庫爾斯克攻勢，一定要調集捉襟見肘的兵力。時間一長，若補給跟不上，隨時會讓俄軍乘虛而入攻陷更多的烏東土地。

而且美國一直忌諱俄羅斯的核武器，至今都不敢公開批准烏軍使用美國武器襲擊俄國境內，以及不願讓烏克蘭加入北約。烏軍攻入俄國境內，已觸及俄羅斯紅線，一旦普京動用手中的核威脅牌，隨時會引發世界大戰。澤連斯基希望獲得西方支持，反過來卻令歐美對他產生不滿。

烏軍攻進俄國對台灣也有很大的啟示。台灣的導彈多數只能攻擊大陸沿海城市，有台媒日前披露當局正在研發一種可用於高超音速武器的技術，能擊中更遠距離的大陸地區。此舉似乎可發揮威懾作用，但大陸一早已部署大量瞄準台灣的導彈，為了消除來自台灣的威脅，更會下定決心全面殲滅台軍。台灣島內沒有縱深的腹地，最終受牽連的只會是普通民眾。