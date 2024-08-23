冰鑑春秋：民進黨又在亂押寶了？

2022年，時任美國眾議院議長佩洛西不顧各方反對訪問台灣，結果造成解放軍環台軍演，打破了兩岸海峽中線的默契。至今兩岸衝突尚未緩和，民進黨立委王定宇藉訪美之際，竟又再度邀請佩洛西訪台。消息傳出，台灣眾多網友紛紛怒斥：「記得別花納稅錢！」「4年前不是說民主黨親中？」「又要押寶了？又要押錯邊了喔？」「這完全是引人來亂的吧？」

為何民眾會有這樣的反應？理由很簡單，上次佩洛西「力挺台灣」的結果，是台灣空間反倒大幅壓縮，兩岸紛爭日益升高，而美國除了嘴炮支持，也沒有任何能改善台灣處境的具體行動。在佩洛西訪台過程中唯一獲利的，就是佩洛西自己，台灣人為何還要當第二次冤大頭？

何況，美國民主黨雖然在黨綱中加入了所謂對台六項保證，但很多台灣媒體一筆帶過甚至隻字未提的，就是民主黨也悄悄地把2020年刪除的「一中政策」又放了回去。這說明民主黨仍在玩兩面手法，表面上倒向台灣，實際上卻又滿足了大陸的要求；換言之，民主黨只是為了維護美國自己的利益，根本就不是為了保護台灣！而民進黨還要再搞這種外銷轉內銷的大內宣，除了浪費納稅錢外，更可能導致嚴重的後果。

眾所周知，特朗普與佩洛西是死敵，而目前賀錦麗似乎蜜月期已經結束，民調慢慢被特朗普拉平，美國大選鹿死誰手尚未可知，在這個時候去向民主黨大獻殷勤，要是最後當選的人是特朗普，豈非又來一次4年前的尷尬場面？以特朗普的性格，會輕易放過台灣嗎？事實是，佩洛西已卸任並且年事已高，影響力很快就會式微，邀請她來對台灣不會有任何實質助益，反倒可能招致惡果，拜託民進黨別再害慘台灣人民了好嗎？