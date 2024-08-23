強詞有理：誰改變現狀

美國民主黨的新黨綱首度納入對台六項保證，具體說法是：遵循以《台灣關係法》、中美三個聯合公報、對台六項保證指導的一中政策，確保任何一方不會單方面改變現狀。有分析認為，民主黨黨綱重新放入一中政策，顯示該黨對台政策回到傳統政策思維。其實，所謂的傳統政策思維就是霸權思維，老美對中國內政指手畫腳，且以命令的口脗不准任何一方改變台海現狀，這不是霸權又是甚麼？到底是誰給予他們這種權利？

一個政黨公然將別國事務納入黨綱，而且語帶恐嚇，這種事本來就很不正常，但世人卻視為理所當然，可見這個世界是多麼的畸形。老美口口聲聲維護台海和平穩定，實際上一直在破壞台海和平、試圖改變現狀的恰恰就是他們。台海本來風平浪靜，兩岸相安無事，正是因為美國不斷煽風點火，企圖以台制華，才導致惡浪滾滾。過去中方力有不逮，沒法阻止美方干預，難道今天還要乖乖聽其命令？老美說不准改變現狀，中國人就不敢改變現狀？

廈門大學海峽兩岸城市規劃研究所日前發表一篇文章，認為隨着美國前總統特朗普再次當選的可能性愈來愈大，統一台灣的時間表隨時可能提前，做好統一以後「全面接管台灣」的預案已經迫在眉睫。該文章引起兩岸輿論高度關注，但很快就被下架，大概是因為大陸當局有所顧忌吧？其實沒有甚麼好顧忌的，美國插手台灣問題愈來愈赤裸裸，民進黨倚美謀獨愈來愈明目張膽，兩岸和平統一可能性愈來愈渺茫，大陸再不採取果斷措施，台灣勢必漸行漸遠。

正如上述文章指出，大陸環台軍演之所以對台灣民心衝擊不大，一個重要原因就是台灣民眾認為統一還非常遙遠。而只要開始籌劃接收台灣政權的實際工作，這個行動本身對島內民心就會產生重大影響。沒錯，心動不如行動，既然文攻武嚇不能收到預期效果，就必須改變思維，以更有力的措施展示統一的決心和能力。

近年大陸當局經常強調始終掌握解決台灣問題的主動權和主導權，既然如此，就應該有充分的自信，該出手就出手，不必瞻前顧後，更不必看老美臉色，當今美國自顧不暇，哪敢跟大陸直接硬碰？當然，這並不表示大陸可以隨時動武，對付台獨還有其他辦法例如經濟手段，非不能也，實不為也。