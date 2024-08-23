輾斃唐狗 農夫車不顧而去

【本報訊】元朗公庵路疑發生農夫車輾斃狗事件。昨日網上流傳一條車Cam片，見到一架農夫車右轉駛入小路時，車輪輾過唐狗。狗仔受傷後腳步不穩，倒臥路旁鐵皮上，一動不動，肋骨凹陷，已經回到「汪星」。執法部門接獲兩宗報案，分別是發現狗屍及疑有車輾到狗後不顧而去，現正調查涉事車輛及司機。

倒臥路旁鐵皮 肋骨凹陷 事發在昨午約2時。據影片內容，一輛寶藍色農夫車在公庵路近黃泥墩村路行駛，待新界的士從小路駛出後，農夫車右轉進入，疑似沒有看見唐狗，左後輪直接輾過。涉事車輛沒有停下繼續駛走。而受傷唐狗步履維艱，倒臥路旁鐵皮，閉上雙眼，可見肋骨有凹陷，回天乏術。狗仔有頸帶，網民認出該狗是放養倉狗「阿黃」，估計已10多歲。毛孩關愛組文哥收到求助派義工到現場，檢查後發現有晶片。不在場的倉主得悉後已報案追究。

根據《道路交通條例》列明，假如車輛在道路發生意外，令動物（包括馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊或任何其他東西）受到損害，有關車輛司機必須停車及報告意外。