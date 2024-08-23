私家車斜路溜後撞冧圍牆 未拉好掣村屋遭殃

九旬外籍司機 救車不果受傷 昨日早上，一名九旬外籍司機駕駛私家車，抵達西貢菠蘿輋路一村落下車時，期間懷疑未拉妥手掣，導致私家車溜後沿斜路俯衝而下。事主見狀慌忙上前救車，惟慌亂間腳部不慎受傷，私家車最後撞塌一村屋圍牆始告停下，倒塌的磚頭散落花園。救援人員接報趕至，替司機敷治包紮後再送院治理。屋主事主返回了解，初步估計需花費數萬元維修。

現場為西貢菠蘿輋路甲邊朗新村，昨日早上9時許，一名持有香港身份證的90歲外籍男子，獨自駕乘私家車抵達甲邊朗中里後，懷疑忘記拉妥手掣便告落車，詎料由於停車位置為斜路，私家車突然溜後，事主見狀大驚，慌忙上前企圖救車，惜慌亂間意外導致腳部受傷。

私家車在無人駕駛下沿斜坡俯衝而下，並撞向一間村屋的圍牆，由於撞擊力猛烈，結果撞塌一幅約4米乘兩米的圍牆，崩塌的磚牆更散落花園，有鄰居乍聞巨響，循聲查看後慌忙報案求助。救援人員接報到場，發現傷者清醒，替其敷治包紮後，再由救護車把他送院治理。警員封鎖現場，經初步調查後，把案件列作「交通意外有人受傷」處理。事後，屋主伍先生接獲通知返回了解，並表示與涉事司機認識，已聯絡裝修師傅到場視察，初步估計維修費介乎5至6萬元。

的士「避黑影」 剷花槽撞樹 另外，昨日清晨6時許，一名姓黃（65歲）男子駕駛的士，沿太子道東快線往觀塘方向行駛，當駛至彩虹邨對開，有人聲稱突然見到路中有一黑影，遂慌忙向右扭軚閃避。詎料，的士失控撞壆，繼而剷上花槽，最後撞向一棵大樹始告停下。事故中，的士車頭泵把甩脫，車身毀爛，的哥沒有受傷，自行報案求助。警員接報到場，經初步調查後，把案件列作「交通意外無人受傷」處理，其後召拖車把的士拉回馬路並拖走善後。