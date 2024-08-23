姦外傭逼肛交罪成 瑞典籍商人候懲

【本報訊】自稱是「有錢佬」的瑞典漢，前年飲酒後被指向女傭示愛，坦承跟妻子性事不合，要跟外傭做愛。他其後涉嫌強行把外傭拉到主人房，先後跟她性交及肛交。該瑞典漢早前否認一項強姦罪及一項未經同意下作出的肛交罪受審。高院陪審團昨經退庭商議約5小時後，一致裁定被告面對的兩罪均罪成。被告須還押至11月11日判刑，以待索取事主的創傷報告。

瑞典籍男被告Patrik Tobias Ekstrom（許大熊），現年36歲，報稱商人，居於石澳。控方開案陳詞指，女事主Ｘ來自尼泊爾，2021年4月起為被告一家工作。被告的妻子是日本籍，二人育有子女。

酒後示愛 拉入主人房 2022年10月27日，被告妻子帶同子女遷往日本。10月27日晚，被告滿身酒氣，開始「爆粗」，表明自己跟妻子性事不合，要求Ｘ跟他做愛，並向Ｘ稱「我愛你」，又表示自己好有錢，可以給她錢。反之，如果Ｘ拒絕，他就會殺了她。

控方續指，Ｘ不同意，並勸止被告卻無果。被告強行拉Ｘ到主人房，鎖上房門，被告脫去兩人衣服及親吻Ｘ，再擘大她雙腿，把陰莖插入她陰道，抽插數分鐘，過程中沒有使用安全套。Ｘ感驚慌並要被告停止，被告卻沒有理會，只稱「我愛你，我會給你更多錢」。之後，被告再與Ｘ肛交。接着，被告企圖把勃起的陰莖放進Ｘ口中，但Ｘ堅決拒絕且合實嘴巴。被告見此，轉為捉着Ｘ的手，逼Ｘ為他手淫。被告於事後被捕，警誡下承認兩人有性交，但指獲對方同意。案件編號：HCCC 272/2023