毀警署更衣室門掣 交通督導員罰款

【本報訊】一名交通督導員於今年5月，在長沙灣警署男更衣室內，用保溫瓶狂扑大門的緊急開門開關。他於事後被控一項刑事損壞罪，案件昨在西九龍法院再訊。被告認罪，被主任裁判官徐綺薇判處罰款2,000元，另須向警務處賠償2,300元維修費。

另須賠維修費2300元

案情指，當日下午2時許，有警員見到身穿制服的被告，用22厘米高的空保溫瓶，連續5次扑向長沙灣警署男更衣室門的緊急開門開關，於是截停被告，通知上級。上級發現涉案的電子門不能如常運作。被告於同日被捕。被告在警誡下稱「之前見到個門掣爛爛哋，之後更衣室道門可以打開，今日道門唔識開，所以我就用水樽打多一次」。被告亦說，是為了方便，毋須用許可證進入更衣室才犯案。本案中的緊急開門開關維修費為2,300元。案件編號：WKCC 3136/2024