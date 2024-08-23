6年前偕7南亞兵截劫3200萬 重犯文子星引渡回印度受審

【本報訊】據昨日印度傳媒報道，被國際刑警發出「紅色通緝令」、並在港因打劫落網的甲級通緝犯文子星（Ramanjit Singh），昨日已由香港被引渡返回印度受審。而在印度旁遮普邦警務總監官方的X專頁內，可見文子星在兩名當地警員押解下，已經乘搭航機返回印度。

荷槍警裝甲車客機旁戒備 根據Facebook群組「香港機場實況討論區」圖片，顯示在昨日上午時間，一批警員在一架客機旁邊嚴陣戒備，警員同時穿上防彈背心及荷槍實彈，另有多輛裝甲車在場戒備。香港執法部門表示，香港執法部門和印度相關當局於2024年8月22日完成了一宗逃犯移交行動。

資料顯示，印度當局早前指在香港落網的印度裔通緝犯文子星，涉嫌策劃恐怖活動等，要求把他引渡回印度受審。本港法院早年分別裁定文子星面對的多項控罪有表面證供，可引渡他回印度受審。文子星向高院申請人身保護令，要求法官即時釋放他。高院法官於去年8月25日頒下判詞駁回申請，並稱不認同他被引渡後會因其有關宗教或政治觀點而得到不公平審訊。

2018年2月9日，尖沙咀重慶大廈一間找換店的5名職員，拖着兩個行李箱擬把4.5億日圓（約3,200萬港元）存入銀行，途中遭8名南亞匪截劫，匪徒得逞後逃去。執法部門其後在美孚截獲匪徒車輛，拘捕其中3人並起回失款，其後續有同黨落網，被捕人中包括印度籍港人文子星。