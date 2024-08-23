警司非禮案 同袍受查涉失職違紀 女警疑求被告助包庇

時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，於前年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，案件昨在區院續審。辯方指，沙頭角分區警員涉疏忽職守，不但遲到早退訛稱加班，更會帶狗到警署玩，為隱瞞包庇，警員會擅自調校閉路電視片段時間。女事主則曾在晚宴着被告就上述事件協助「大事化小，小事化無」。女事主承認確有沙頭角分區人員受查，但否認曾在晚宴提及此事及叫被告幫忙化解。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺一停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。辯方昨續就襲擊事件盤問Ｘ。Ｘ指，襲擊事件當晚，被告飲醉酒失控，在私家車車廂內捏她的身體，她覺得好痛，惟因被告「好大隻」，她不敢反抗，「淨係識喊，嗌唔好」。辯方說，Ｘ在這時叫道「上車啦，Ｘ你老母！」Ｘ回答說，記憶中沒有說過這句話。

Ｘ憶述，之後私家車郁動，她感好驚「魂魄唔喺度」，並嘗試開車門，但不成功。她不知所措，又怕刺激被告，她稱「好似畀人困住咁」、「條性命喺被告手上，唔知點算」。及後私家車停下來，車門打開，被告及Ｘ仍在車上。Ｘ稱，印象中她有搖被告，叫他清醒點。辯方向Ｘ指出，閉路電視片段可見，她傾向被告一方，兩人頭部非常接近，Ｘ的手有攬的動作。Ｘ不同意此說法。

辯方引述：督察擅改天眼片時間 辯方向Ｘ指出被告的版本。辯方指，晚宴期間，Ｘ、蔡文浩及賴文顯向被告透露，沙頭角分區有警員受查，指有警員遲到早退缺勤、帶朋友去禁區範圍爬獨木舟、農曆新年無返工照批加班費，亦有警員帶私人狗隻到警署遊玩。為隱瞞遲到早退情況，有督察幫同事隱瞞，包括把閉路電視片段及時鐘調早10分鐘，又讓主要受查對象放長假直至退休，以免他們落口供。辯方指，Ｘ等人當日情緒高漲，要求被告幫忙「大事化小，小事化無」。被告則稱「咁大件事，畀我消化吓先」，又說難以承諾幫忙化解。

Ｘ否認辯方版本，但承認有沙頭角分區人員受查，而負責調查的是邊界總區人員。案件編號：DCCC 137/2023