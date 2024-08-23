醫健：職場健康：教師的護聲秘訣

老師們在授課和照顧學童時，需要長時間說話。若不注意保護聲線，可能會導致聲音沙啞、喉嚨乾涸，甚至引發聲帶疾病，如聲帶結節、息肉和聲帶炎。香港中文大學的一項研究顯示，多達七成的小學老師存在不同程度的聲線問題，情況值得關注。在新學年開學之際，我們特別為大家介紹一些護聲的方法，幫助老師們更好地保護聲線。

說話習慣：

要好好保護聲帶，說話的音量、速度和音調要適中，上課時應使用麥克風和擴音器，減少大聲說話機會。說話時應保持不緩不疾，注意節奏和適當的停頓，避免過分急促，甚至一連串地說得上氣不接下氣，導致發聲不當。發聲時要將口腔張大，令所說字句更清晰，聲線亦會較響亮。肩膊及頸項的肌肉對聲帶的運作有影響，說話時放鬆這組肌肉，有助聲帶運作更佳。

呼吸配合發聲：

在發聲前應先深呼吸，以確保有足夠的空氣振動聲帶。避免在發聲前呼氣。

日常生活習慣：

保持口腔、嘴唇及聲帶濕潤有助於更輕鬆地發聲，因此應多喝暖水，避免長時間在口乾舌燥的情況下說話。經常清喉嚨和大力咳嗽可能令聲帶受損，應盡量避免。如無法控制，則應盡量輕聲咳嗽。若感到喉嚨不適，可以通過「吞口水」或飲用小量清水來減輕不適，避免清喉嚨。保持充足的休息和睡眠，並經常做肩部及頸部鬆弛運動，以放鬆發聲的肌肉及聲帶，控制聲線。若持續出現聲線毛病，應盡快求醫。

職業安全健康局

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