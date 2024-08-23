東呼即應：「專才」危衝港鐵車門 被批累人累物

【本報訊】說到上車「決心」，《東呼即應》近日發現網上流傳的影片，一名青年在港鐵列車臨關門前一刻，以9秒9高速衝門，引發網絡熱議；另有影片顯示，一位年輕人在東鐵線玩極限運動更是讓人不禁捏一把汗。有網民認為應善用「專才」向體育界發展；有人狠批「盲衝門」容易撞到人「累人累物」。

該影片所見，港鐵車廂已經響起關門提示鐘聲，惟車門關到一半時，突然有男子飛身衝入車廂，險些遭車門夾到，之後整個人跌倒地上，引起不少乘客注視。有網民卻聲討該男子的行為，揶揄不是擺拍視頻吸睛、就是身手真的這麽好，但這種盲目衝門的行為極易撞及其他乘客，這麽好身手不如走正途學習短跑。

根據《香港鐵路附例》，任何人不得在列車車門開始關閉時進入或離開列車，亦不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，違者可被罰款2,000元，而視頻中男子的行為很明顯已經違反有關條例。

月台玩飛躍道 恐有樣學樣 另外，早前疑似在東鐵火炭站發生的一幕更是令人直呼驚險，有人直接在月台中玩極限運動「飛躍道」，冒險跳越3米距離橫跨路軌到達對面月台，如此危險行為令人憂慮會否有人有樣學樣。