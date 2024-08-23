東呼即應：青年宿舍落成慢 後生仔上樓艱難

躺平苦等公屋29年 東呼即應促政策改善 愈來愈多年輕人選擇「躺平」輪候公屋！數字顯示即使年輕人一直保持低薪低資產，也要輪候最少29年，才可輪到非長者單身公屋單位，「上樓難過中六合彩」，故在所不惜，亦顯示年輕人向上流動機會太小，對前景感到絕望。《東呼即應》探討相關情況，有學者批評由社福機構承辦青年宿舍是「下錯藥」，導致效率低下；有議員則建議，在3個新發展區增加青年居屋的供應量，並預留一定數量單位，讓18歲至35歲青年優先申請。

香港最年輕獲編配公屋的非長者一人申請平均年齡是47歲至52歲，而申請公屋有入息和資產限額，不少年輕人為「上車」寧願凍薪甚至「減薪躺平」。但有議員曾指，年輕人若成年後就開始輪公屋也需約29年時間，而且還未計中途入息及資產超標被取消資格，形容「此路不通」。

香港中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，以他觀察能置業的年輕人一般都是畢業後10年內在大企業任職見習經理、當公務員或是靠父母給首期才能置業，如果不是這幾個選項，單人匹馬在10年內置業，希望相當渺茫，若要畢業後10年內置業，他覺得是不切實際的目標。

搵非牟利機構起屋效率低 對於青年宿舍，李兆波批評政府早就做錯，不應該找非牟利機構負責，這類機構是做社福、心理輔導、青年輔導和老人福利等，並不適合「起屋」，導致成本高效率低。李續稱，若青年宿舍能早些落成，相信年輕人就不會上街示威，因為宿舍能提供約100呎的空間，在價格較低情況下讓年輕人住10年至15年，以建立自己的事業，相信情況就會與現在很不同。

議員陳穎欣表示，年輕人因為輪候公屋而不找工作或不願意找長工是有問題的，她認為年輕人不應該這樣想，應做好規劃，找工作並且求晉升，當有更好的收入就能改善生活，甚至有儲蓄可置業。

倡3新發展區增居屋配額 不過，陳穎欣續說，若要改善現在的狀況，必須要有充足政策支援年輕人。在置業方面，他們曾提出「青年未來居屋計劃」，建議包括未來的北部都會區、交椅洲人工島和將軍澳137區，可以向18歲至35歲的合資格青年預先出售居屋樓花，先付首期，在單位建成後入伙可獲編配單位，若以家庭作單位申請更可優先獲得編配，還可以進一步鼓勵生育。

另外，她還建議政府應同步增加青年居屋的供應量，3個新發展區公私營房屋維持7比3，並預留一定數量單位讓18歲至35歲青年優先申請。陳稱，希望這些計劃能令年輕人有新途徑置業，給他們帶來「上車」希望。

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