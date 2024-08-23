涉巴士寫煽動字句 文員續還押

【本報訊】一名男子涉嫌在今年3月至4月期間，持續在不同的公共巴士乘客座位椅背上寫上具煽動意圖的字句，被控《維護國家安全條例》下的3項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，及兩項摧毀或損壞財產罪，案件昨在西九龍裁判法院再提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至9月19日再訊，期間被告續還押。

控違國安及損壞財產罪 29歲被告鍾文傑，報稱是文員。控方昨表示準備好答辯，惟辯方表示申請將案件押後，以便跟控方就控罪商討，相信不需要審訊處理。辯方沒有保釋申請，候訊期間被告須續還押。

被告分別被控於2024年3月23日至25日、2024年3月28日至4月21日、4月27日，在公共巴士乘客座位椅背上寫上陳述和公開展示該等陳述，具意圖引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港永久性居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛；及/或煽惑任何人企圖不循合法途徑改變中央就特區依法制訂的事項或在特區依法制訂的事項。

他另被控兩項摧毀或損壞財產罪。控罪指他於2024年4月2日及4月18日，在公共巴士內，無合法辯解而摧毀或損壞屬於城巴有限公司的乘客座位椅背。案件編號：WKCC 2786/2024