大熊貓孖寶 出生一周 健康體重趨穩

【本報訊】港產大熊貓寶寶出生滿一周啦！海洋公園表示，大熊貓寶寶已經過關鍵的「收水期」，健康漸趨穩定，體重亦有所增加，分別較出生時重逾50克，姐姐現時體重約172克，弟弟則重約168克。而大熊貓經典的「黑眼圈」、黑色耳朵和肩膀，在寶寶身上已開始隱約可見。

大熊貓盈盈於上周四（15日）誕下龍鳳胎，姐姐出生時重約122克，弟弟則重112克，均低於平均值。海洋公園昨表示，大熊貓姐姐現時體重約172克，弟弟則重約168克，數字上會有正常輕微浮動。在中國大熊貓保護研究中心專家的協助下，寶寶的進食和排便都正常，每餐最多能喝上約10克乳汁，每日6次，食量頗不錯。團隊亦開始嘗試採集盈盈的乳汁，盡量讓龍鳳胎飲用。

園方又指，儘管龍鳳胎情況漸趨穩定，但牠們仍然很脆弱，需要專家和動物護理團隊24小時加護照顧。同時，團隊積極確保新手媽媽盈盈攝取足夠水分和食物，協助牠產後恢復，並有能力照顧寶寶。為了讓盈盈多練習照顧寶寶，團隊已逐步增加盈盈親自照顧寶寶的時間，而盈盈的育幼行為正不斷進步。

弟弟頂枕頭趴睡 此外，海洋公園昨亦在社交平台發布照片，照片中大熊貓弟弟趴在被鋪上睡覺，頭部頂着一個迷你的粉紅色枕頭，似乎不太懂得如何使用枕頭，不過仍然無阻大熊貓弟弟呼呼大睡。期待兩隻大熊貓寶寶早日與市民見面！