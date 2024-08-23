推動創科 需團結講「人話」始能贏波

【本報訊】政府要打造香港成為創科中心，但缺乏相關人才。財金官員昨出席一個活動時，指發展創科要有掌握前沿科技、有創意的人才，又以踢足球作為比喻，指有突破力的「中鋒」，也需要有「左右兩翼」才能入球，並強調「贏波需要團隊合力」。

除以踢足球作比喻外，財金官員認為有懂科技、創業和經營的人才，也要有堅實的中層技術人才，以及能夠用「人話」跟不同界別的人士、以至普羅大眾溝通的專才，強調「贏波需要團隊合力」，香港的人才庫、創新科研及研究成果轉化，在過去多年的努力下都取得了不錯的成績。

該官員指近年修讀STEM課程的人數持續上升，未來期待大學能培育更多具科研能力、具創新精神的年輕人，培育更多對科技、社會和世界發展具熱情的人，讓他們都成為香港創科產業的生力軍。

他提及努力發展高科技，不斷創新，力求達致高效能、高質量，就是培育新質生產力和推動社會經濟的高質量發展，既貢獻國家中國式現代化的推進，也讓香港經濟動能增強、經濟結構更多元、發展更具韌性；也是為年輕人創造更多、更好發展事業的機會。

當局鼓勵大學灣區合作 對於創科發展方面，該官員重申政府致力推動產學研更緊密的協作，鼓勵科研成果轉化和商品化，建構更蓬勃的產業生態，去年推出100億元的「產學研1+計劃」，至今已經批出第一批20多個項目；政府同時鼓勵大學與政府引進的重點企業以及在大灣區兄弟城市的夥伴，在科研方面開展更多合作，形成更大的協同效應。