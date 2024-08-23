自動駕駛穿梭巴 8‧26元朗屋苑載客

【本報訊】無人駕駛車輛進入實測階段，元朗錦綉花園下周一（26日）起，會有兩輛自動駕駛穿梭小巴進行接載居民穿梭屋苑，循環行駛2.5公里路程。該兩架小巴載客量分別為8座位及12座位，其中8座位小巴配備一個輪椅位。

安全駕駛員車上候命 本港現時有6間機構於5個不同地點，為8輛自動車進行道路測試。率先試行的元朗錦綉花園，兩輛自動駕駛穿梭小巴進行載人測試，為期約7個月。每部自動駕駛穿梭小巴均載有不同類別的傳感器、5G接收器及人工智能技術，能夠偵測周圍的車輛、行人和其他障礙物，並會作出適時和適當的反應以避免碰撞，小巴將行駛時速限制為每小時30公里，每部車都會有「安全駕駛員」於車上候命。

汽車科技研發中心（APAS）行政總裁張梓昌指，安全駕駛員於緊急情況下，可以即時介入，以人手操作車輛，提到相關人員需駕駛執照外，亦要完成指定專業訓練以及獲得技術開發者的書面認證。期望是次項目可為本地開拓自動駕駛技術累積人才和經驗，進一步加快落實自動駕駛車輛廣泛應用作好準備，以便在不久的將來能在公共交通中採用自動駕駛技術。

錦綉花園管理處相信自動駕駛穿梭小巴有機會為居民提供額外的交通選擇，期望通過應用「智慧出行」技術，以融合「綠色科技」和「智慧城市」理念，繼續與政府和各私營部門合作，通過技術創新，打造可持續的社區模式。